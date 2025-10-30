Брутният външен дълг расте и в края на август е 53.61 млрд. евро

Брутният външен дълг в края на август възлиза на 53.61 млрд. евро (47.7% от БВП*), което е с 9.01 млрд. евро (20.2%) повече в сравнение със същия месец година по-рано. Тогава показателят е бил в размер на 44.59 млрд. евро и 42.6% от БВП на страната. Това показват данните от Българската народна банка.

В края на август краткосрочните задължения са 8.7 млрд. евро (16.2% от брутния дълг, 7.7% от БВП) и се повишават с 503.3 млн. евро на годишна база. Тогава те са били 8.2 млрд. евро, 18.4% от дълга и 7.8% от БВП на България.

Дългосрочните задължения възлизат на 44.9 млрд. евро (83.8% от брутния дълг, 40% от БВП)

в края на август, като нарастват с 8.51 млрд. евро (23.4%) спрямо същия месец на миналата година. Тогава показателят е бил в размер на 36.39 млрд. евро, 81.6% от дълга и 34.7% от БВП на страната.

Към края на август общо 36.06 млрд. евро (67.3%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година.

В евро са деноминирани 80% от брутните външни задължения при 79.5% година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ в края на август е 17.69 млрд. евро (15.8% от БВП). Спрямо същия месец на миналата година (10 241.8 млн. евро, 9.8% от БВП) той нараства със 7.44 млрд. евро (72.7%). Той е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 33% към края на август, при 23% година по-рано.

Външните задължения на Централната банка са 1.93 млрд. евро (1.7% от БВП). Те нарастват с 18 млн. евро на годишна база. Тогава сумата беше 1.92 млрд. евро и 1.8% от БВП на страната.

Външните задължения на сектор „Други парично-финансови институции“ (банки и фондове на паричния пазар) са 7.61 млрд. евро (6.8% от БВП). Те се повишават с 1.13 млрд. евро спрямо края на август миналата година. Тогава са били в размер на 6.48 млрд. евро и 6.2% от БВП на страната.

Външните задължения на „Други сектори“ са 13.59 млрд. евро (12.1% от БВП). Те нарастват с 849.1 млн. евро спрямо август миналата година, когато сумата беше 12.75 млрд. евро при 12.2% от БВП на България.

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 12.77 млрд. евро (11.4% от БВП)

в края на август, което е с 429.3 млн. евро (3.3%) по-малко спрямо края на август миналата година. Тогава беше 13.2 млрд. евро и 12.6% от БВП на страната.

* При БВП в размер на 112.28 млрд. евро за 2025 г. (прогноза на БНБ) и 104.77 млрд. евро за 2024 г. (данни на НСИ от 20 октомври 2025 г.).