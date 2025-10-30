„Възраждане“ обвини държавата, че се държи като страничен наблюдател по темата с „Лукойл“

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че държавата е трябвало незабавно да започне преговори за закупуване на „Лукойл Нефтохим“, както и разговори с американската администрация по модела на Германия с „Роснефт“. „Ако това беше сторено, България можеше да защитава преговорна позиция за националния ни интерес“, обясни депутатът.

Костадинов изрази недоволство, че страната отново е само наблюдател на процеси, които се случват извън нейно участие и подчерта, че „Лукойл“ не е българска компания, макар това според него да не променя факта, че България трябва да защитава своите интереси. Той допълни, че рафинерията можело да продължи да работи спокойно, както в други европейски държави, а „Лукойл“ явно има намерение да продава активите си поотделно, според законите във всяка страна.

Според Костадинов българската държава може да възстанови собствеността си върху преработвателните предприятия, дори и да не разполага с необходимите средства. Той е убеден, че обществото би подкрепило всяка инвестиция в обратно изкупуване на „Лукойл“.

Депутатът от „Възраждане“ Ангел Янчев пък информира, че кметът на Велико Търново е поел незаконен финансов ангажимент. По думите му, през септември градоначалникът е подписал два договора с Министерството на регионалното развитие за близо 15 млн. лв., без те да бъдат одобрени от Общинския съвет или включени в бюджета. Янчев посочи, че това е нарушение на Закона за публичните финанси и на Закона за местната администрация, което „граничи с престъпление“. Той обяви, че ще подаде сигнал до Върховната касационна прокуратура, КПКОНПИ, Агенцията за държавна финансова инспекция и Европейската прокуратура.