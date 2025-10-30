РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Caterpillar отчете печалби над очакванията благодарение на енергетиката и транспорта

Американската корпорация за производство на строителна и селскостопанска техника Caterpillar Inc. отчете по-високи продажби през третото тримесечие, като бизнесът ѝ в областта на енергетиката и транспорта допринесе за печалби, които надминаха очакванията на Уолстрийт.

Производителят на тежко оборудване обяви коригирана печалба от 4.95 долара на акция в сравнение със средната прогноза от 4.51 долара, според анализаторите.

Caterpillar е сред най-големите производители на строително и минно оборудване в света, което я прави ключов барометър за състоянието на глобалната икономика. Емблематичните ѝ жълти машини се използват в различни индустрии и региони, затова продажбите на компанията могат да сигнализират както за силна глобална индустриална активност, така и за забавяне на икономическия растеж.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

