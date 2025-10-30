ПП-ДБ предлагат орязване на бонусите за членовете на ВСС

Таван на годишната премия върху заплатите на членовете на Висшия съдебен съвет и съдебния инспекторат предлага в законопроект парламентарната опозиция в лицето на ПП-ДБ. Бонусът е фиксиран на една основна месечна заплата, като промяната в Закона за съдебната власт е предложена с допълнение в Кодекса на труда. Сега съдебните кадровици си раздават по собствени вътрешни правила до четири заплати „за постигнати резултати“.

„Твърде често за отпуснатите бонуси се разбира от обществото впоследствие, заедно с обичайния скандал, когато замесените лица дори вече не заемат съответните постове. Трябва да има ясна регламентация и правила, които да включват таван. Заплатите на ръководителите на органи са достатъчно високи, така че такъв лимит изглежда разумен и ограничителен за прекомерна разточителност. Раздутите и проблемни разходи в държавния бюджет за 2025 г. създават необходимост от подобряване на контрола, разширяване на прозрачността и създаване на стриктни правила“, мотивират се вносителите.

На последното си заседание ВСС обсъди остра позиция срещу телевизионно интервю, в което бяха коментирани възнагражденията на неговите членове. Лицемерната сръдня беше изразена на извънредно заседание на пленума на кадровия орган във връзка с поредния раздут проектобюджет на системата – ръст от 18 % за 2026 г., който Министерството на финансите отказва категорично да приеме.