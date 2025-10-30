ЕЦБ не изненада инвеститорите и остави лихвите без промяна, депозитната – 2%

Европейската централна банка (ЕЦБ) запази без промяна основните си лихвени проценти за трето поредно официално съвещание на Управителния съвет на 30 октомври, което се проведе във Флоренция. Лихвата по депозитите остава 2% – ниво, което поддържа от началото на юни и анализаторите не очакват ЕЦБ да направи промени в скоро време. Лихвеният процент на основните операции по рефинансиране, който банките плащат когато вземат заеми от ЕЦБ за една седмица, се запазва 2.15%, а лихвата за кредитите за една нощ (overnight) – 2.40 процента.

Засега икономиката на еврозоната се справя сравнително добре с глобалното търговско напрежение: БВП на блока на еврото се е увеличил с 0.2% през третото тримесечие в сравнение с второто и с 1.3% на годишна база, според предварителни оценки на Евростат, публикувани само часове преди решението на банковите парични стратези. Франция беше основният двигател на ръста, регистрирайки най-силните си три месеца от 2023 г. насам, докато Германия и Италия стагнираха, като едва избегнаха рецесии.

Въпреки че инфлацията в еврозоната остава близо до целевата стойност от 2% на централната банка, последните данни показват леко покачване. Потребителските цени са се повишили с 2.2% на годишна база през септември, в сравнение с 2.1% през август и 2% през юли. Базовата инфлация, която изключва силно колебаещи се ценови групи като храни и енергия, се е увеличила до 2.4% годишно през септември от 2.3% през август. Данните за инфлацията на валутния блок през октомври ще бъдат публикувани в края на месеца, като анализаторите очакват спад до 2.1% годишно.

Въпреки натиска върху Европа от американските мита и войната в Украйна, президентът на ЕЦБ Кристин Лагард и други служители на институцията заявиха през последните седмици, че паричната политика е „в добро състояние“. Според европейските парични стратези, американските митнически ставки са оказали слабо влияние върху инфлацията досега, а ефектът върху растежа е „сравнително умерен“.

Преди две седмици, на годишната среща на Международния валутен фонд във Вашингтон, Лагард повтори, че ЕЦБ е в добра позиция да се справи с потенциални сътресения. „Намираме се в добра позиция и сме добре подготвени за бъдещи шокове“, каза дамата.

Съвещанието на Управителния съвет на институцията се проведе ден след заседанието на паричния комитет на Федералния резерв, на което бе взето решение да се понижи основния лихвен процент за втори път през тази година с нови 25 базови пункта. Американските централни банкери се стремят да подкрепят икономическия растеж и заетостта, въпреки че инфлацията остава висока. След намалението основната щатска лихва става средно около 3.9% от грубо 4.1 процента.

„Стабилният пазар на труда, солидните баланси на частния сектор и предишните намаления на лихвените проценти от Управителния съвет остават важни източници на устойчивост“, се казва в официалното изявление на ЕЦБ. „Перспективите обаче все още са несигурни, по-специално поради продължаващите световни търговски спорове и геополитическото напрежение.“

Паричните стратези имат различни оценки за перспективите на региона. Някои виждат по-големи рискове за понижаване на инфлацията поради тазгодишната сила на еврото, продължаващата търговска несигурност и необходимостта Франция да намали бюджетния си дефицит. Други са на противоположното мнение. Управителят на ирландската централна банка Габриел Маклуф смята, че опасността от повишаване на цените е по-очевидна, по-специално при храните.

Няма единодушие и за възможните верижни ефекти от търговското напрежение между Съединените щати и Китай, въпреки появилите се признаци на успокояване. По-задълбочена дискусия по тези въпроси се очаква през декември, когато ЕЦБ ще публикува нови икономически прогнози до 2028 година.

Лихвеното решение не раздвижи пазарите. Еврото запази предишните си загуби и се търгуваше за 1.1574 щ. долара, а доходността на двугодишните германски облигации остана с три базисни пункта по-висока – на около 2 процента. Пазарите на лихвени суапови контракти продължават да залагат, че низходящата лихвена кампания на ЕЦБ вероятно е приключила. Което се подкрепя и от гласовитите коментари на официални банкови представители, че няма съществена причина да се намаляват още разходите по заемите.

Междувременно, „Банк ъф Джъпен“ също запази основната си лихва 0.5% на 30 октомври, въпреки че инфлацията е целевите 2% годишно. И същевременно остави вратата отворена за повишаване на лихвите през декември.