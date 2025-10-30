Дядо даде 55 бона на телефонни измамници в Стара Загора

Мераклиите в трета възраст, даващи мило и драго да помогнат в борбата с престъпността, очевидно са много. Парите им под дюшеците също, което незнайно как не остава незабелязано от лукави измамници, представящи се за полицаи или следователи, разследващи измами по телефона.

За такива представители на третата възраст трънчани имат и поговорка: Дунята че се свърши, будалете че остану. В превод звучи така: светът ще свърши, будалите ще останат.

Истинността на тази поговорка за съжаление се потвърждава не само в Трънско, но и в други области на страната. В Стара Загора например, където 84-годишен дядо се включи в доброволческите редици на измамените по телефона представители на третата възраст.

По случая му е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора в РУ-Гълъбово. Там бил подаден сигнал, че 84-годишен мъж е измамен след телефонно обаждане. Сценарият на измамата е по схемата за спешно съдействие на полицията, с насъщни пари.

По тази схема дядото предал на абсолютно непознат нему човек 1000 лева. А по-късно, следвайки указанията от обажането, оставил на улицата още 54 000 лева.

Полицейските служители от РУ-Гълъбово незабавно предприели оперативно-издирвателни мероприятия. В резултат били установени двама мъже на 47 и 34 години, които прибрали парите. Те са задържани за срок до 24 часа.

От МВР се опитват да пресекат растящите случаи на подобни измами, като публикуват предупреждения за действията на извършителите. Представителите на третата възраст обаче очевидно четат само едноименния вестник, но не и предупрежденията на полицията да не дават пари, поискани по телефона за оказване на съдействие на органите на реда.