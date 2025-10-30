РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Турция ще пусне първия блок на АЕЦ „Аккую“ през 2026 година

Алпарслан Байрактар

Турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар ​​заяви, че страната очаква да разполага с 20 гигавата ядрена мощност до 2050 година. За да се постигне това, се планират големи ядрени енергийни блокове и модулни реактори. Той потвърди, че се очаква първият блок на АЕЦ „Аккую“, която се строи съвместно с Русия, да започне да произвежда електроенергия през 2026 година.

Министър Байрактар ​​отбеляза, че АЕЦ „Аккую“ е най-големият енергиен проект на Турция. Той обясни, че сътрудничеството на Турция с Русия в областта на ядрената енергетика не се ограничава само до този проект. „Имаме стратегическо, многостранно и дългосрочно сътрудничество, което включва технологична трансформация, специализирано обучение и индустриално развитие“, каза той на Евразийския икономически форум в Истанбул.

АЕЦ „Аккую“ ще се състои от четири енергийни блока.

аец аккую

Строителството е в ход от 2018 година. Проектът се финансира изцяло от Русия: държавната корпорация „Росатом“ държи 100% дял в проекта, чиято стойност се оценява на 20 милиарда долара. Първият блок на АЕЦ „Акую“, с капацитет 4.8 гигавата, в момента е в процес на изпитания. 

Междуправителственото споразумение за изграждане на тази АЕЦ предвижда възможност за продажба на 49% дял от проекта. През юли „Росатом“ обяви, че обсъжда продажбата на дела, но потенциалният купувач не беше посочен.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени