Турция ще пусне първия блок на АЕЦ „Аккую“ през 2026 година

Турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар ​​заяви, че страната очаква да разполага с 20 гигавата ядрена мощност до 2050 година. За да се постигне това, се планират големи ядрени енергийни блокове и модулни реактори. Той потвърди, че се очаква първият блок на АЕЦ „Аккую“, която се строи съвместно с Русия, да започне да произвежда електроенергия през 2026 година.

Министър Байрактар ​​отбеляза, че АЕЦ „Аккую“ е най-големият енергиен проект на Турция. Той обясни, че сътрудничеството на Турция с Русия в областта на ядрената енергетика не се ограничава само до този проект. „Имаме стратегическо, многостранно и дългосрочно сътрудничество, което включва технологична трансформация, специализирано обучение и индустриално развитие“, каза той на Евразийския икономически форум в Истанбул.

АЕЦ „Аккую“ ще се състои от четири енергийни блока.

Строителството е в ход от 2018 година. Проектът се финансира изцяло от Русия: държавната корпорация „Росатом“ държи 100% дял в проекта, чиято стойност се оценява на 20 милиарда долара. Първият блок на АЕЦ „Акую“, с капацитет 4.8 гигавата, в момента е в процес на изпитания.

Междуправителственото споразумение за изграждане на тази АЕЦ предвижда възможност за продажба на 49% дял от проекта. През юли „Росатом“ обяви, че обсъжда продажбата на дела, но потенциалният купувач не беше посочен.