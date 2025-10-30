„Да, България“ смята, че максимално бързо трябва да се продадат активите на „Лукойл“

„Нашето желание е напълно ясно – „Лукойл“ не трябва да остава руска собственост и е необходимо възможно най-бързо да се извърши разделяне с активите на компанията“. Това заяви пред журналисти в парламента съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

По думите му продажбата на активите на „Лукойл“ трябва първо да премине през одобрение от европейските регулатори и САЩ. Мирчев подчерта, че желанието на „Да, България“ е рафинерията в Бургас да бъде придобита от западен инвеститор, без участието на партии с проруски позиции.

В отговор на въпрос дали вече са събрани необходимите подписи за отстраняването на председателя на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев, Мирчев посочи, че документите в момента се намират в ГЕРБ и именно те трябва да се подпишат, за да може процедурата да бъде реализирана. Той добави, че подписите на депутатите от партията на Борисов ще бъдат достатъчни, за да се постигне отстраняването на ръководителя на комисията.

„Пеевски е човек с крехка психика и след като видя, че Бойко Борисов подписа оставката на Славчев, тази крехка психика избуя и той дойде, крещейки истерично при вас с тези снимки“, заяви Мирчев в отговор на журналистически въпрос защо лидерът на „Ново начало“ повдига чак сега темата за изборите в Пазарджик.

Другият съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов коментира Бюджет 2026, като посочи, че ще го анализира в детайли едва, след като види окончателния му вид. Той добави, че предстои да се разбере дали правителството тества обществената реакция, за да се откаже впоследствие от някои предвидени мерки в план-сметката. Божанов уточни, че „Да, България“ е внесла още един законопроект от пакета десни мерки за ограничаване на държавните разходи.