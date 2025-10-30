Управляващите се договориха за 620 евро минимална заплата и по-високи майчински

Партньорите в управляващата коалиция са постигнали споразумение за повишаване на минималната заплата и майчинските обезщетения. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Деница Сачева след извънредно заседание на Съвета за съвместно управление. Решенията предстои да бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Според договореното минималната работна заплата ще стане 620 евро (1213 лева), в съответствие с Кодекса на труда, който изисква тя да бъде 50% от средната работна заплата.

Майчинството за втората година ще се увеличи на 460 евро (900 лева), което е около 15% повече от сегашното обезщетение. Освен това, майките, които се върнат на работа през втората година от майчинството, ще получават 75% от обезщетението, вместо досегашните 50%.

За общините са предвидени 980 милиона евро за капиталова и инвестиционна програма.