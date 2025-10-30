РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Костадин Ангелов от ГЕРБ стана зам.-председател на парламента

Костадин Ангелов от ГЕРБ стана зам.-председател на парламента

Бившият министър на здравеопазването Костадин Ангелов от ГЕРБ стана зам.-председател на Народното събрание. Той беше избран с гласовете на ГЕРБ, БСП, „Има такъв народ“ и „Ново начало“. Така той заема освободеното място на Рая Назарян, която стана председател на парламента, след оставката на Наталия Киселова.

Във вторник Съветът за съвместно управление взе решение за ротационно председателство на Народното събрание от трите управляващи формации.

В това Народно събрание Ангелов е председател на Комисията по здравеопазване. Той ръководи и Съвета за съвместно управление. В коалиционния орган на управляващите трябваше да има ротация на председателя на всеки три месеца, но тази разпоредба от споразумението не беше спазена.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени