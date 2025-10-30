Костадин Ангелов от ГЕРБ стана зам.-председател на парламента

Бившият министър на здравеопазването Костадин Ангелов от ГЕРБ стана зам.-председател на Народното събрание. Той беше избран с гласовете на ГЕРБ, БСП, „Има такъв народ“ и „Ново начало“. Така той заема освободеното място на Рая Назарян, която стана председател на парламента, след оставката на Наталия Киселова.

Във вторник Съветът за съвместно управление взе решение за ротационно председателство на Народното събрание от трите управляващи формации.

В това Народно събрание Ангелов е председател на Комисията по здравеопазване. Той ръководи и Съвета за съвместно управление. В коалиционния орган на управляващите трябваше да има ротация на председателя на всеки три месеца, но тази разпоредба от споразумението не беше спазена.