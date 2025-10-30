„Лукойл“ приема предложението на Gunvor за 100% от капитала на LUKOIL International

Компанията „Лукойл“ е получила предложение от търговеца Gunvor Group Ltd. за придобиване на 100% от чуждестранните активи на LUKOIL International GmbH, съобщи Коммерсант. Руската компания обяви, че предложението е прието.

„Продажбата на LUKOIL International GmbH е свързана с въвеждането на ограничителни мерки от определени държави срещу ПАО „Лукойл“ и неговите дъщерни дружества“, се казва в изявлението. Ключовите условия на сделката са били предварително договорени от страните. ПАО „Лукойл“ се ангажира да не преговаря с други потенциални купувачи.

Gunvor Group Ltd е мултинационална компания за търговия с енергийни стоки, регистрирана в Кипър, с главен търговски офис в Женева, Швейцария. Gunvor има търговски офиси и в Сингапур, Хюстън, Стамфорд, Лондон, Калгари и Дубай, с мрежа от представителства по целия свят.

Компанията оперира в търговията, транспорта, съхранението и оптимизацията на петрол и други енергийни продукти, както и инвестира в нефтени терминали и пристанищни съоръжения. Дейността ѝ се състои в осигуряване на суров петрол и нефтопродукти нагоре по веригата и доставката им до пазара чрез тръбопроводи и танкери.

Gunvor има отделна компания – Nyera, създадена през 2021 г., за да инвестира във възобновяеми енергийни източници. Тя се управлява от директора по енергиен преход Фредрик Торнквист.

Gunvor, основана през 2000 г., е четвъртият по големина търговец на суров петрол в света след Glencore, Vitol и Trafigura.

Днес Gunvor доставя по-голямата част от суровия си петрол от Северна и Южна Америка. Тя търгува и с африкански, азиатски и южноамерикански нефтопродукти и е активна на всички континенти. Компанията е спряла да търгува с руски суров петрол и извършва само сделки с „много малки обеми руски петролни продукти, няколко десетки хиляди тона“, които са в съответствие с международните икономически санкции.