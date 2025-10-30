Любена Павлова накъдри разказ за златото на Златанови

Странна версия за казуса „Осемте джуджета“ изложи пред Софийски градски съд бившата съпруга на покрилия се бивш следовател Петьо Петров-Еврото. Показанията на Павлова са по делото за документна измама в особено големи размери срещу Петров във връзка иззетите пари, злато и ценни монети от бизнесмените баща и син Илия и Явор Златанови.

Предмет на обвинението са ползваните от Еврото осем фалшиви фактури, уж издадени от германска фирма, както и фалшив договор, уж подписан от Явор Златанов за отговорно пазене на 650 000 евро, получени от ексдепутата Димитър Ламбовски. Според прокуратура Петьо Петров е получил въз основа на тези подправени документи 147 монети на обща стойност над 106 хил. лв. едно златно еднокилограмово кюлче за близо 110 хил. лв. и 550 хил. евро, като общата стойност на имуществото е над 1,3 млн. лева.

Павлова каза пред съда, че била изпратена от Петров с кола и шофьор в Специализираната прокуратура „да вземе нещо“. Там излязъл мъж с количка и в присъствието на Илия Златанов и адвокати прехвърлили в колата два затворени кашона, които откарали в ресторанта „Осемте джуджета“. Там Петров и Златанов разделили по един кашон и всеки си тръгнал със своя.

„Тогава видях, че в кашона има много златни монети. Петров ми каза да отделя част от тях на две купчини – едната да е 5 кг, а другата 1 кг, като по-голямата била за Иван Гешев, а другата – за Митко“, разказа Павлова, според която у Петров останали 12 кг. скъпоценности. Кой е Митко обаче не знаела, макар че замесено в битката за асансьорния бизнес на Илия Златанов беше името на бившия собственик на охранителната фирма „Делта гард“ Димитър Спасов – Митко Каратиста.

Павлова описа по крайно съмнителен начин поведението на Илия Златанов – баща, който потърсил Пепи еврото за съдействие в семейната война със сина си Явор. Според нея бащата бил много ядосан и искал да унищожи сина си, насотявайки сам да подпише запис на заповед, с която се задължава да плати на консултантската фирма на Петров и Павлова 3 млн. лева. След като Явор Златанов бил арестуван, двамата с баща му прехвърлили доброволно фирмите на подставения човек на Петров – Кристиан Христов.

„Всички бяха доволни, а Илия Златанов беше и нетърпелив. Дори каза за сина си: „Този няма ли да умира вече?!“ , разказа Павлова, която описа ролята си в цяла схема като „наглеждане на логистиката“, защото била „оправна“. При друго отиване по нареждане на Пепи Еврато в Специализираната прокуратура пък Димитър Ламбовски ѝ предал плик, който тя занесла в ресторанта и оставила на Петров.

Работила за Петьо и Любена адвокатка Цветелина Цветкова разказа на свой ред, че получила нареждане да отиде до Националната следствена служба, където й предали протоколите за изземване на скъпоценностите от Явор Златанов. Цветкова била упълномощена от Ламбовски без изобщо да го е виждала, да получи формално върнатите му от прокуратурата 550 хил евро, иззети преди това от Златанови. В крайна сметка Цветкова отказала да вземе парите без присъствието на Ламбовски и напуснала консултантската фирма на Петров и Павлова, след като била заплашена от последната с уволнение.