КТ „Подкрепа“ възнегодува срещу 5-процентния ръст на заплатите в културния сектор

Подкрепа

В отворено протестно писмо до парламента, премиера и министрите на финансите и културата синдикатът „Култура“ към КТ „Подкрепа“ изразява несъгласие с предложения проектобюджет за 2026 година.

Синдикалистите определят предвиденото увеличение на заплатите в културния сектор от 5% като символично и недопустимо. Настояват единния разходен стандарт за 2026 г. за субсидирана бройка на музеи, художествени галерии, библиотеки и читалища да се повиши с 20%, като искат и работните заплати в сектора да не са по-малки от 3000 лева. От синдиката заявяват, че ако исканията им не бъдат чути, ще предприемат ефективни стачни действия в цялата страна.

Сред другите им желания, записани в отвореното писмо, са:

– изравняване на възнагражденията в сектор „Култура“ с тези в бранша „Образование“;
– увеличаване на бюджета за култура до 1% от БВП;

– въвеждане на единен разходен стандарт за издръжка на останалите 49 музея, които все още се финансират като местни дейности;

– въвеждане на допълващ стандарт за поддръжка на открити площи на музеи, библиотеки и галерии;

– създаване на стандарт за дейност, свързана с попълване на музейните фондове, обновяване на експозиции, дигитализация на културни ценности, издаване на каталози, публикации и рекламни материали – на конкурсен принцип;

– изготвяне на нормативни актове, които да осигурят допълнителни средства за обезщетения при пенсиониране и работно облекло, по аналогия със системата на образованието;

– въвеждане на стандарт за дигитални услуги и дигитализация на книжовната памет, включително за поддръжка на софтуер и дигитални платформи;

– осигуряване на щатни бройки при разкриване на нови филиали и центрове към регионалните библиотеки;

– в областта на музикално-сценичните изкуства и театрите – гарантиране на основна работна заплата и преработване на действащата Методика (чл. 23а от Закона за закрила и развитие на културата) като допълващ стандарт за дейност и възнаграждения;

– въвеждане на строг финансов контрол и на публична отчетност на разходите на културните институти, съгласно Закона за публичните финанси;

– осигуряване на достойни възнаграждения за работещите в Българското национално радио, Българската национална филмотека и Държавна агенция „Архиви“.

Припомняме, че тази година работещите и в Столичната библиотека излязоха на протест с искане за по-високи заплати. Малко по-късно колегите им от Националната библиотека обявиха, че се отказват от подготвяното 1% увеличение на възнагражденията им, като настояха средствата да бъдат насочени към „запълване на дупката в локалното платно на „Цариградско шосе“ – ако не на цялата, то за колкото стигне“.

