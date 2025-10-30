Отиде си журналистът и общественик Иван Тенев – Агент Тенев

Журналистът и общественик Иван Тенев, известен и като Агент Тенев, е починал на 74-годишна възраст.

Тъжната новина съобщиха от Съюза на артистите в България.

„Напуснал ни е Иван Тенев. Журналист, художник и общественик с активна дейност в културния и обществен живот. Поклон и светла памет“, написаха във Facebook страницата си от Съюза на артистите.

Иван Тенев е роден на 2 септември 1951 г. в София. Завършва българска филология в Софийския университет, както и специалност „Приложна графика“ във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович“ (днес НХА).

Първите му артистични прояви са като художник и карикатурист – още по време на следването си публикува карикатури и участва в национални и международни изложби по карикатура и приложна графика.

Професионалната му кариера започва като карикатурист във вестник „Стършел“ и други столични издания. Участва в осем национални изложби на карикатурата и над 60 международни прояви в Канада, Югославия, Белгия, Италия и Турция. Носител е на три международни награди.

От 1975 г. е член на секция „Приложна графика“ към Съюза на българските художници и има две самостоятелни изложби с карикатури.

През 1980 г. започва работа като автор на текстове за поп и рок песни и продуцент. Сътрудничи с някои от най-известните български изпълнители и е продуцент на Кристина Димитрова и Орлин Горанов.

Журналистическата му кариера започва през 1989 г., когато създава Агенция „Тенев“ – независима организация за новини и коментари от светския живот. Първоначално предаването се излъчва в „Хоризонт за вас“ по БНР, а по-късно и в спортната рубрика на БНТ „Трето полувреме“.

През 2001 г. стартира едночасово радиошоу по „Дарик радио“, а от 2008 г. отново се завръща в ефира на БНР.

Поклон пред паметта му!