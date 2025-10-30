Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане въпросник по бъдещия Закон за сдружаването

Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане въпросник по концепция за изработване на проект на Закон за сдружаване в земеделието.

Въпросите (общо 22) представляват предварителна консултация с цел проучване на основните елементи на сдружаването в сектора. Идеята е да се определят целите, които следва да бъдат постигнати с бъдещия нормативен акт. В рамките на процеса ще бъде идентифицирана и необходимостта от изцяло нова правна уредба в тази област, обясняват от земеделското министерство.

Сред питанията, отправени към земеделските производители, четем:

Считате ли, че Законът за кооперациите урежда по задоволителен начин възможностите на земеделските стопани за сдружаване?

Смятате ли, че е необходимо въвеждане на разграничения по отношение на членството на производители или преработватели на селскостопански продукти в юридическо лице, създадено за обединяване на земеделци?

Какво право на глас в общото събрание на юридическо лице, създадено за обединяване на земеделци, следва да имат членовете?

Каква следва да бъде имуществената отговорност на членовете в юридическо лице, създадено за обединяване на земеделци, за задълженията на това лице?

Как смятате, че трябва да бъде разпределяна печалбата/дивидента от дейността на юридическо лице, създадено за обединяване на земеделци?

Как смятате, че трябва да бъдат уредени отношенията, свързани със собствеността и пазарната реализация на продукцията, произведена от членовете на юридическо лице, създадено за обединяване на земеделци?

Смятате ли, че по отношение на юридически лица, създадени за обединяване на земеделци, следва да се прилагат правила за счетоводен и финансов контрол, идентични на тези в глава шеста от Закона за кооперациите?

Как следва да се уреди данъчното облагане на сделки между членовете на обединения на земеделци и/или преработватели?

От министерството на Георги Тахов уточняват, че работят по концепцията още от май, като тогава са сформирали работна група и са провели консултации с представители на земеделския бранш.

Основният акцент на срещите бил поставен върху идентифицирането на реалните нужди и предизвикателствата пред производителите и преработвателите.

Чрез обществената консултация всички заинтересовани страни, сред които организации на производители, преработватели, браншови асоциации, академични среди и граждани ще могат да представят своите предложения и коментари по концепцията.

Целият въпросник е публикуван на Портала за обществени консултации и на официалната интернет страница на ведомството. Срокът за представяне на становища е до 1 декември 2025 година.