Парламентът ще обсъди механизъм за колективни искове в защита на потребителите

Депутатите ще разгледат на първо четене промените в Закона за защита на потребителите, които въвеждат механизъм за предявяване на колективни искове. Законопроектът е първа точка в дневния ред на Народното събрание.

С измененията Комисията за защита на потребителите се определя като национално звено за контакт в европейската система за бързо предупреждение за опасни продукти. Предвиждат се и задължителни изисквания за изземване на опасни стоки и предоставяне на правна защита на засегнатите потребители.

Проектът регламентира и по-строги санкции – до 1500 лева за еднолични търговци и 5000 лева за юридически лица, ако пуснат на пазара продукт без информация и указания на български език. За неизпълнение на предписания за безопасност глобите могат да достигнат 30 000 лева.

В днешния парламентарен контрол ще участват 10 министри и двама вицепремиери. Атанас Зафиров ще отговаря за мерките срещу противообществени прояви на малолетни, а Гроздан Караджов – за продажбата на имоти на „Холдинг БДЖ“. Най-много въпроси – общо 18, са отправени към министъра на регионалното развитие Иван Иванов.

