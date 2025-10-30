Ситуацията със сметосъбирането в район „Люлин“ върви към трайно подобряване, обяви Бобчева

Ситуацията със събирането на отпадъци в столичния район „Люлин“ върви към трайно подобряване, няма места, които да не са били обслужени през последните два дни.

В район „Красно село“ към момента не са почистени кварталите „Борово“ и „Белите брези“, но там сметосъбирането ще бъде извършено през нощта. Това съобщи заместник-кметът по екология Надежда Бобчева във връзка с поредния ден от кризата с боклука в двата софийски района.

„Ситуацията е такава, че очакваме в район „Люлин“ да продължат да работят шест големи камиона с шестте малки – тъй като вече имаме трайно стабилизиране на ситуацията и това е напълно достатъчно за стандартния брой курсове.

В район „Красно село“ трябва да работят пет големи камиона, плюс вече стандартната нощна смяна, която от няколко дни подред ние успяваме да поддържаме“, обясни Бобчева.

Надежда Бобчева съобщи още, че за районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“ се търси възможност за пряко договаряне за почистване на боклука. Договорът с настоящия изпълнител изтича на 1 декември:

„Водим разговори и със самите районни кметове за организация, подобна на тази в районите „Люлин“ и „Красно село“. Вече имаме достатъчно голям опит това как се прави, доста по-добре сме организирани от преди, така че се надявам до криза да не стигаме и всичко да бъде разрешено по начина, по който всъщност трябва“, коментира заместник-кметът.