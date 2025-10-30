Екатерина Захариева и Томислав Дончев откриват кръгла маса „Жените в иновациите“

От 9.30 часа в Planet Schwarz Tech Theater в София еврокомисарят по иновации Екатерина Захариева и вицепремиерът Томислав Дончев ще открият кръгла маса „Жените в иновациите“. Приветствие към участниците ще отправят и Диана Митева – председател на Управителния съвет на „Дамски форум“. Акцент на срещата ще бъдат две теми – „Жените зад смелите идеи“ и „Бъдещето в науката и технологиите“.

Според организаторите темите са много подходящи, тъй като България е сред водещите страни в Европа, където жените движат иновациите напред и създават предпоставки за устойчив растеж и развитие.

В „Дамски форум“ членуват 155 жени-предприемачи или на високи управленски позиции.

Сред водещите лектори на форума са председателят на БАН – чл. кор. Евелина Славчева и изпълнителният директор на Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия Бойко Таков.