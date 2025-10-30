Денят по диагонал – 30 октомври 2025 г.

Партньорите в управляващата коалиция са постигнали споразумение за повишаване на минималната заплата и майчинските обезщетения. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Деница Сачева след извънредно заседание на Съвета за съвместно управление. Решенията предстои да бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Според договореното минималната работна заплата ще стане 620 евро (1213 лева), в съответствие с Кодекса на труда, който изисква тя да бъде 50% от средната работна заплата.

Има организми, които могат да правят интересни неща. Например да преобразуват радиоактивно лъчение, при което се получава радиосинтез. Има вид гъби, които охотно растат в саркофазите на Чернобил. По тези механизми може да се набавя храна в космоса, стига да не е радиоактивна. Радиосинтез може да се прилага и при водораслите.

Компанията „Лукойл“ е получила предложение от търговеца Gunvor Group Ltd. за придобиване на 100% от чуждестранните активи на LUKOIL International GmbH, съобщи Коммерсант. Руската компания обяви, че предложението е прието.

„Продажбата на LUKOIL International GmbH е свързана с въвеждането на ограничителни мерки от определени държави срещу ПАО „Лукойл“ и неговите дъщерни дружества“, се казва в изявлението. Ключовите условия на сделката са били предварително договорени от страните. ПАО „Лукойл“ се ангажира да не преговаря с други потенциални купувачи.

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен и заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев си размениха остри реплики и взаимни заплахи в социалните мрежи, предаде БТА, позовавайки се на белгийски медии. Поводът стана интервю на Франкен за вестник “Морхен”, в което той заявява, че ако Русия нанесе въздушен удар по Брюксел, в отговор Москва ще бъде заличена от картата на света.

Съединените щати ще намалят военното си присъствие в източния фланг на НАТО, което бе сериозно засилено след руската агресия срещу Украйна през 2022 година. Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че е наредил на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия, „както правят други ядрени сили“. Руският президент Владимир Путин пък обяви „успешното изпитание“ на руско „чудодейно оръжие“. След междуконтиненталната крилата ракета „Буревестник“, той представи безпилотното подводно суперторпедо с ядрен двигател „Посейдон“.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп нареди в четвъртък на американската армия да възобнови незабавно изпитанията на ядрени оръжия след пауза от 33 години.

Тръмп направи неочакваното съобщение в социалната си медия Truth Social, докато пътуваше с хеликоптера Marine One към търговска среща със Си Дзинпин в Пусан, Южна Корея. Той заяви, че нарежда на Пентагона да започне тестове на американския ядрен арсенал „на равна основа“ с другите ядрени сили.

Брутният външен дълг в края на август възлиза на 53.61 млрд. евро (47.7% от БВП*), което е с 9.01 млрд. евро (20.2%) повече в сравнение със същия месец година по-рано. Тогава показателят е бил в размер на 44.59 млрд. евро и 42.6% от БВП на страната. Това показват данните от Българската народна банка.