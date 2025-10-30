Бизнес климатът се влошава през октомври

През октомври общият показател на бизнес климата се понижава с 4.7 пункта в сравнение със септември (от 20.8% на 16.1%), като понижение на показателя е регистрирано във всички наблюдавани сектори – промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. това отбелязват от Националния статистически институт.

Бизнес наблюденията в промишлеността, строителството, търговията на дребно и в сектора на услугите събират информация за мненията на предприемачите по отношение на състоянието и развитието на техния бизнес.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява

с 3.3 пункта (от 18.8% на 15.5%) в резултат на неблагоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Негативни са и мненията им относно притока на нови поръчки през последните три месеца, което е съпроводено и с понижени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Същевременно през октомври средното натоварване на мощностите в промишлеността нараства с 0.3 пункта в сравнение с юли и достига 75.4 процента.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните пречки за развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава и засилване на отрицателното влияние на факторите „недостатъчно търсене от чужбина“ и „недостатъчно търсене от страната“.

По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат известно увеличение през следващите три месеца.

През октомври

съставният показател „бизнес климат в строителството“ се понижава

с 3 пункта (от 22.6% на 19.6%), което се дължи на влошените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях в следващата половин година се очаква леко намаление на новите поръчки, което ще доведе и до свиване на дейността в краткосрочен план.

Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и цените на материалите.

Относно продажните цени в строителството очакванията на по-голямата част от мениджърите са те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ спада

с 9.6 пункта (от 29.8% на 20.2%) в резултат на изместване на оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро“ към запазване на „същото“. Оценките им относно обема на продажбите през последните три месеца се подобряват, докато прогнозите им за следващите три месеца са неблагоприятни.

Основните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и недостига на работна сила.

Търговците на дребно не предвиждат промяна в продажните цени през следващите три месеца.

През октомври

съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ (без търговия) се понижава

с 4.5 пункта (от 14.3% на 9.8%), което се дължи на резервираните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им за настоящото търсене на услуги са неблагоприятни, докато в прогнозите им за следващите три месеца се наблюдава известен оптимизъм.

Факторите, ограничаващи в най-голяма степен дейността на предприятията, са несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила, като през последния месец се отчита засилване на негативното им въздействие.

Относно продажните цени в сектора на услугите прогнозите на мениджърите са те да запазят своето равнище през следващите три месеца.