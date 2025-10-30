Meta отчете високи тримесечни резултати и нови AI възможности

Технологичната корпорация Meta Platforms обяви финансовите си резултати за третото тримесечие на 2025 година. Основателят и главен изпънителен директор Марк Зукърбърг отбеляза силното представяне и обещаващото начало за Meta Superintelligence Labs и AI очилата.

Корпорацията отчита еднократен, некасов данъчен разход от 15.93 млрд. долара за тримесечието, свързан с промени в данъчния закон и активи по отсрочени данъци. Без този разход, печалбата и печалбата на акция (EPS) щяха да са значително по-високи – нетна печалба 18.64 млрд. долара и EPS 7.25 долара вместо отчетените, съответно 2.71 млрд. и 1.05 долара. Този разход не представлява реално платени пари, а е счетоводна операция.

Активните дневни потребители през третото тримесечие са били общо 3.54 млрд. – ръст от 8 процента.

Приходите на компанията са се увеличили с 26% – до 51.24 млрд. долара, оперативните разходи са скочили с 32% – до 30.71 млрд. долара, като само капиталовите са били 19.37 млрд. долара. Свободният паричен поток е в размер на 10.62 млрд. долара.

Служителите на компанията в края на третото тримесечие са 78 450.

Според прогнозата за четвъртото тримесечие се очакват приходи от 56-59 млрд. долара. Общите разходи ще са 116-118 млрд. долара, а капиталовите разходи – 70-72 млрд. долара.

Meta планира нови AI услуги и инфраструктурни инвестиции, които ще увеличат разходите през 2026 г., като следи внимателно регулаторните и правни наредби в Съединените щати и Европейския съюз.