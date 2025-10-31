С припомняне кога за първи път е честван 1 ноември започна заседанието на парламента

В навечерието на 1 ноември – Денят на народните будители – от трибуната на парламента бяха изнесени декларации, посветени на празника.

От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Йорданка Фандъкова припомни откога се чества празника – през 1922 г., по време на разруха и изпитания след войните, идеята за него е дадена от български интелектуалци и по специално при министъра на просвещението Стоян Омарчевски празникът е честван за първи път. Започват да се почитат личности на български творци, работещи за изграждането на националното самосъзнание.

„Неслучайно училищата се превръщат в център на духовността. Но от 1945 г. до 1992 г. празникът е бил отменен – вероятно не е било важно поддържането на националното самосъзнание“, допусна Фандъкова.

След това тя направи връзка с днешния ден, когато трябва да открием силата на нашите непреходни добродетели – особено днес, когато агресията и безразличието са се настанили в обществото ни.

„Духовността започва от семейството и от грижата за децата ни“, подчерта Фандъкова и обърна внимание, че изкуственият интелект не може да възпитава в любов към родината и във вяра, а това могат да го правят учените, творците, учителите. Тя напомни, че в свят, в който информацията е повсеместна и донякъде задушаваща, учителят е не само преносител на информация, но и вдъхновител и той има задачата да провокира ангажирано отношение към душата на нацията. Фандъкова призна, че много български учители осъзнават това и че 1 ноември е ден, който не трябва да е само спомен за миналото, а ден за поемане на отговорност – ден, в който да ценим силата на всяка дума, на поведението и на действията си.

Манол Пейков от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ започна да рецитира известното начало на „Левски“ от Иван Вазов: „Манастирът тесен за мойта душа е.“ След това той припомни, че утре отбелязваме деня на народните будители – онези, необикновени хора, оставили траен отпечатък върху историята, културата и самия ни начин на общуване – Васил Левски, Иван Вазов, Петър Берон, Христо Ботев, Георги Раковски, Анастасия Димитрова и още много светли мъже и жени, дали сърце и душа, за да придвижат българското общество напред – дори когато това е изглеждало невъзможно. Дължим им много – най-вече да продължим делото им днес.

Пейков отбеляза, че днес стои въпросът и за будителството като действие, в сегашно продължително време. Какво означава да бъдеш будител? – попита Пейков и отговори, че в епохата на Възраждането делото по събуждането от робството е тръгвало от събуждането на чувството за общност у хората и то е минавало през споделената история и език.

„Нашата задача е не да стоим на едно място, а да продължим по пътя, който будителите са ни предначертали – да бъдем наравно с другите европейски народи, да пазим и развиваме общата ни култура и език. Всеки от нас може да бъде будител, стига да е готов да се заеме тези задачи сериозно и с мисъл за България. Много от хората, които срещаме в ежедневието си вече са будители, макар и да не присъстват официално в канона – те преподават на децата ни, пишат книги и музика, режисират, занимават се с наука, помагат на тези в нужда. Утре честваме и тях. Това е и техен празник“, заяви Манол Пейков и призна, че речта му е писана от 20-годишната му сътрудничка – Анна Бодакова – и посъветва колегите си, ако самите те не могат да бъдат будители, поне да държат сетивата си отворени за „младите, които идват след нас и са по-умни от нас и прекрасно знаят какво трябва да се направи„.

Искра Михайлова от „ДПС-Ново начало“ припомни, че на 1 ноември е денят, в който изреждаме имената на писатели, поети и художници, допринесли за днешна България.

„Българската история е изпълнена с предизвикателства и тежки моменти и в тези моменти будителите са били на нивото на историческия момент“, подчерта Михайлова и направи връзка с днешното време, когато агресията, неразбирането и омразата могат да поставят под риск изграденото национално достойнство и че това поставя под риск съвременните будители на съвременна България.

След това Михайлова призова на 1 ноември да отдадем заслуженото на библиотекарите, учителите, на преподавателите в университетите и на всички онези, които допринасят за това България да има бъдеще.

Петя Цанкова от „БСП- Обединена левица“ започна с това, че будителството не е свързано с някаква сила в историята, а с жива сила. Припомни и че за първи път в Пловдив, през 1909 г. е чествана паметта на Свети Йоан Рилски и след това Стоян Омарчевски – през 1922 г. – прави предложение да бъде чествано делото на Паисий Хилендарски, братя Миладинови, Неофит Рилски, Васил Левски, Любен Каравелов и други просветители, служили на народа с перо, с книга, с вяра.

„Днес, от тази трибуна, свеждаме очи пред всички, които са съхранили духа на българския народ през вековете и поемаме отговорността да работим за България – да се борим за държава, в която будителството не е празник веднъж в годината – а в основата на всеки един закон„, призова Петя Цанкова и подчерта, че подвигът на будителите ни задължава да бъдем честни, доблестни и съзидателни и да не ги предаваме. Тя обърна внимание, че депутатите имат дълг да се погрижат за българското училище и българската култура, които имат нужда от подкрепа и от достойно заплащане.

Тошко Йорданов от „Има такъв народ“ коментира, че самият факт, че в сегашните времена, когато нихилизмът е мода, а се празнува Денят на народните будители, показва, че за българите на първо място е духовността. Той обърна внимание, че в онази емоционална пустиня – след катастрофата през 1919 г. потресените българи се събират под балкончето в къщата на дядо Иван Вазов.

Йорданов припомни, че началото на националната ни общност е поставено от безименни герои – учители, свещеници, благодарение на които България става земя на книгата и именно това довежда до ярките патриотични дела на Левски, Ботев, Бенковски, чиято саможертва отново ни превръща в горд народ.

„Ние често се уповаваме на бойните си подвизи, но едно е да пролееш кръв, друго е да напишеш книга в някоя манастирска килия. Затова денят на будителите показва, че ние сме един значим народ„, подчерта Тошко Йорданов.

Явор Хайтов от „Алианс за права и свободи“ напомни, че празникът е въведен през 1922 г. от земеделското правителство на Александър Стамболийски с министър на просвещението – Стоян Ормарчевски. Той отправи призив да се поклоним пред делото на книжовниците, да запазим заветите им и да бъдем достойни наследници на техния труд; да помним, че будителят живее във всеки от нас.

Той постави въпроса и дали пазим искрата им и дали имаме надеждата, че знанието е това, което може да ни освободи от моралното невежество. Сред будителите той причисли освен учителите, просветните и културни дейци, и занаятчиите и журналистите, „които ни помагат да съзрем малката останала ни истина„.

