САЩ са отменили срещата между Тръмп и Путин в Будапеща заради отказа на Москва да отстъпи по исканията си за Украйна

Съединените щати са отменили планираната среща на върха в Будапеща между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, след като Москва е отказала да отстъпи от ключовите си искания за Украйна, съобщи „Файненшъл таймс“.

Решението е било взето след напрегнат разговор между висши дипломати на двете страни, посочва британското издание, като се позовава на запознати източници. Белият дом засега не е коментирал информацията, а руското правителство е отказало официална позиция.

Планираната среща в Будапеща този месец е била замислена като опит за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна, но Русия е настояла за териториални отстъпки, съкращаване на украинските въоръжени сили и гаранции, че Киев никога няма да се присъедини към НАТО.

След размяна на дипломатически документи между Вашингтон и Москва държавният секретар на САЩ Марко Рубио и външният министър на Русия Сергей Лавров са провели разговор, след който САЩ са решили да отменят срещата на върха.

Изданието отбелязва, че Рубио е докладвал на Тръмп, че Москва не показва готовност за реални преговори. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е готова за мирни преговори, но няма да се изтегли от допълнителни територии, както настоява Русия.