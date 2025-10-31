РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

САЩ са отменили срещата между Тръмп и Путин в Будапеща заради отказа на Москва да отстъпи по исканията си за Украйна

САЩ отмениха срещата между Тръмп и Путин в Будапеща заради отказа на Москва да отстъпи по исканията си за Украйна

Съединените щати са отменили планираната среща на върха в Будапеща между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, след като Москва е отказала да отстъпи от ключовите си искания за Украйна, съобщи „Файненшъл таймс“.

Решението е било взето след напрегнат разговор между висши дипломати на двете страни, посочва британското издание, като се позовава на запознати източници. Белият дом засега не е коментирал информацията, а руското правителство е отказало официална позиция.

Планираната среща в Будапеща този месец е била замислена като опит за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна, но Русия е настояла за териториални отстъпки, съкращаване на украинските въоръжени сили и гаранции, че Киев никога няма да се присъедини към НАТО.

След размяна на дипломатически документи между Вашингтон и Москва държавният секретар на САЩ Марко Рубио и външният министър на Русия Сергей Лавров са провели разговор, след който САЩ са решили да отменят срещата на върха.

Изданието отбелязва, че Рубио е докладвал на Тръмп, че Москва не показва готовност за реални преговори. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е готова за мирни преговори, но няма да се изтегли от допълнителни територии, както настоява Русия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени