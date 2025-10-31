Приходите на „Трейс Груп Холд“ намаляват с 28.38% през третото тримесечие

Отчетените от „Трейс Груп Холд“ АД приходи /без финансови/ през третото тримесечие са на стойност 285.5 млн. лв. и намаляват с 28.38% в сравнение със същия период на миналата година. Най-съществен дял от тях (93%) запазват паричните постъпления по строителни договори на стойност 265.58 млн. лв., които намаляват с 32.82% на годишна база. Това показват данните от междинния индивидуален финансов отчет на компанията за третото тримесечие.

Общо 54.96% от приходите /без финансови/ са реализирани в страната ни, 18,37% – на територията на Сърбия, 0.22% – в Чехия, а останалите 26.45%- на територията на Румъния .

„Трейс Груп Холд“ изпълнява всички дейности при изграждане на различните видове инфраструктура –

строителство, рехабилитация, поддържане, проектиране и свързаните с тях дейности. Компанията диверсифицира и разширява постоянно обхвата на своята дейност. Портфолиото на дейностите на „Трейс“ също така включва инвестиции, международна търговия и логистика.

Разходите по икономически елементи на дружеството в края на септември са на стойност 280.2 млн. лв.

и намаляват спрямо същия период преди година с 26.84 процента. В групата се включват разходи за суровини и материали на стойност 69.24 млн. лв. (24.71% дял), които намаляват значително. Преди година бяха общо 132.97 млн. лева. С най-съществено изменение в групата са разходите за основни материали за строителство на стойност 65.7 млн. лв. при 128.29 млн. през миналата година. Разходите за външни услуги са 186.62 млн. лв. (66.60% дял) и намаляват със 17.36 проценат. В групата се включват разходи за подизпълнители на стойност 148.28 млн. лв., услуги с механизация, транспортни услуги, проектиране, геодезия, лабораторни изпитвания, застраховки, охрана и съхранение и други.

Разходите за заплати и осигуровки на персонала са на стойност 18.54 млн. лв.

(6.62% дял) и нарастват с 16.40% на годишна база. Числеността на персонала на дружеството и неговите клонове в чужбина към кра яна септември е 247 души. От тях 63.22% работят в България, 25.21% – в Сърбия, и 11.57% – в Румъния.

Кмъ края на септември са реализирани общо приходи на стойност 291.83 млн. лв. и общо разходи, без разходи за данъци, за 287.35 млн. лева. Така междинният финансов резултат след данъци е печалба в размер на 3.99 млн. лева.

Прогнози

От компанията прогнозират понижение на приходите по договори с клиенти с 34.63% до 375.13 млн. лева в края на декември. Паричните постъпления по строителни договори също се планира да са по-ниски на годишна база – с 37.85% до 353.28 млн. лева.

При другите доходи – наеми на собствени активи, получени или отписани обезщетения и неустойки, очакванията на мениджърите на „Трейс груп“ са за ръст с 305.30% и да са на стойност 21.85 млн. лева.

Най-голям акционер е проф. Николай Михайлов – председател на Надзорния съвет,

който притежава 67.01% от капитала, а чрез „Галини – Н“ ЕООД контролира още 9 процента. “Трейс Груп” има в протфейла си и 0.015% обратно изкупени собствени акции. Останалите 23.975% са притежание на индивидуални инвеститори и на други фирми.

Акциите на “Трейс груп холд” се търгуват на “Българска фондова борса”. От началото на годината цените им са загубили пет стотинки, като преминаха през максимума от 7.02 лв. един брой. В момента сделки има на 5.50 лева. А това оценява компанията на над 133 млн. лв. пазарна капитализация.