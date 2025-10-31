РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Още 40 млади медици ще могат да кандидатстват за специализацията

Още 40 души ще могат да кандидатстват по проект за насърчаване на специализацията

Още 40 бъдещи специализанти ще могат да кандидатстват за участие в проекта „Насърчаване на специализацията в области с недостиг на специалисти“, съобщават от пресслужбата на Министерството на здравеопазването. Финансирането идва от програмата „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 година. Общият бюджет е 41.5 млн. лева.

Кандидатстването ще се извършва от 3 до 30 ноември 2025 година.

В момента финансова помощ получават над 200 лекари – лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки, като всеки одобрен получава по 2600 лева месечно над основното възнаграждение. Предстои сключването на договори с още над 100 обучаващи се.

Допустимите кандидати са две групи – обучаващи се по специалности с недостиг на национално ниво и обучаващи се в области с най-ниска осигуреност. Определени са 19 специалности, от които 11, свързани с педиатрията.

С тази кампания продължаваме усилията за подкрепа на младите медици и гарантиране по-добра осигуреност на специалистите в цялата страна, добавят от ведомството.

