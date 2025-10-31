Още 40 души ще могат да кандидатстват по проект за насърчаване на специализацията

Още 40 бъдещи специализанти ще могат да кандидатстват за участие в проекта „Насърчаване на специализацията в области с недостиг на специалисти“, съобщават от пресслужбата на Министерството на здравеопазването. Финансирането идва от програмата „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 година. Общият бюджет е 41.5 млн. лева.

Кандидатстването ще се извършва от 3 до 30 ноември 2025 година.

В момента финансова помощ получават над 200 лекари – лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки, като всеки одобрен получава по 2600 лева месечно над основното възнаграждение. Предстои сключването на договори с още над 100 обучаващи се.

Допустимите кандидати са две групи – обучаващи се по специалности с недостиг на национално ниво и обучаващи се в области с най-ниска осигуреност. Определени са 19 специалности, от които 11, свързани с педиатрията.

“С тази кампания продължаваме усилията за подкрепа на младите медици и гарантиране по-добра осигуреност на специалистите в цялата страна”, добавят от ведомството.