Активите на банковата система нарастват с 8.2 млрд. лв. до 210.1 млрд. лв. в края на септември

През третото тримесечие активите на банковата система нарастват с 8.2 млрд. лв. (4.1%) и в края на септември възлизат на 210.1 млрд. лв., показват данните от Българската народна банка. 

Увеличава се размерът на най-ликвидната балансова позиция „пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане“ (с 4 млрд. лв.), както и делът ѝ в структурата на активите – от 15.8% до 17 на сто. Нарастват кредитите и авансите (с 2.1 млрд. лв.), а делът им в активите към 30 септември е 62.1% (при 63.6% в края на юни). През тримесечието дълговите ценни книжа също се увеличават (с 2.2 млрд. лв.), а делът им в активите се повишава от 16.7% до 17.1 на сто. 

Отношението на ликвидно покритие в края на септември е 234 (при 254.0% в края на юни). Ликвидният буфер е 59.4 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 25.4 млрд. лв. (при съответно 53.5 млрд. лв. и 21.1 млрд. лв. към 30 юни). 

Брутните кредити и аванси на тримесечна база се увеличават с 2.2 млрд. лв. до 133.9 млрд. лева.

При вземанията от кредитни институции е отбелязан спад – с 2.5 млрд. лв. до 11.6 млрд. лева. Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 4.6 млрд. лв. и е 122.1 млрд. лева. 

Увеличават се предимно кредитите за домакинства – с 3 млрд. лв.,

или 5.7% (в това число с 2.2 млрд. лв. кредитите, обезпечени с жилищен имот). Растеж е отчетен и при кредитите за нефинансови предприятия – с 831 млн. лв., за други финансови предприятия – с 429 млн. лв., и за сектор държавно управление – с 329 млн. лв. (38.9%).  

депозитите в банковата система се увеличават със 7.6 млрд. лв.

и в края на септември достигат 178.2 млрд. лева. Нарастват депозитите на домакинства – с 4 млрд. лв., на нефинансови предприятия – с 3.7 млрд. лв., и на кредитни институции – със 782 млн. лева. 

Намаление е отчетено при депозитите на сектор „държавно управление“ (с 815 млн. лв.) и на други финансови предприятия (със 140 млн. лв.).  

Брутните необслужвани кредити и аванси в края на септември възлизат на 3.85 млрд. лв.

(при 3.94 млрд. лв. в края на юни), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 2.87% (при 2.99% в края на юни). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на септември е 1.79 млрд. лв. (при 1.95 млрд. лв. в края на юни) и делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите се понижава до 1.37% (при 1.52% в края на юни). 

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на септември възлиза на 25.2 млрд. лв. и спрямо края на юни отбелязва увеличение с 613 млн. лв., за което допринася предимно растежът на текущата печалба. 

Към 30 септември печалбата на банковата система е 2.8 млрд. лв., със 107 млн. лв. повече от реализираната за деветте месеца на 2024 година. 

