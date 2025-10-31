Над 1 млрд. лева е оборотът на БФБ за десетте месеца на тази година

За първите десет месеца на годината реализираният оборот на „Българска фондова борса“ (БФБ) надвиши 1 млрд. лв., което е най-високото ниво за последните 12 години, отчетоха от борсовия оператор. В сравнение със същия период на миналата година, когато оборотът достигна 706 млн. лв., ръстът е с 42 процента.

Оборотът на „Българска фондова борса“ за деветмесечието беше на стойност 859 млн. лв. (439 млн. евро) и бележи ръст от 29% на годишна база.

Според изпълнителния директор на „Българска фондова борса“ Маню Моравенов,

влизането в еврозоната ще донесе значителни ползи за капиталовия пазар у нас,

тъй като на борсата се търгува представителна извадка от българската икономика.

По думите му, цената на компаниите вече се покачва, защото освен активи, на борсата се търгуват и очаквания. Основният индекс SOFIX е сред лидерите по ръст в Европа, а броят на дребните инвеститори се е увеличил с 30% през тази година.

Заедно с това трябва да отбележим и факта, че четири публични компании – „Шелли груп“ (акциите ѝ се търгуват и във Франкфурт), „Софарма“, „Спиди“ и „Чайкафарма висококачествените лекарства“, имат вече пазарна капитализация над 1 млрд. лева, което безспорно ще предизвика интерес сред чуждестранните инвеститори.