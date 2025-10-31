РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Над 1 млрд. лева е оборотът на БФБ за десетте месеца на тази година

БФБ Българска фондова борса сделки оборот дивидент

За първите десет месеца на годината реализираният оборот на „Българска фондова борса“ (БФБ) надвиши 1 млрд. лв., което е най-високото ниво за последните 12 години, отчетоха от борсовия оператор. В сравнение със същия период на миналата година, когато оборотът достигна 706 млн. лв., ръстът е с 42 процента.

Оборотът на „Българска фондова борса“ за деветмесечието беше на стойност 859 млн. лв. (439 млн. евро) и бележи ръст от 29% на годишна база. 

Според изпълнителния директор на „Българска фондова борса“ Маню Моравенов,

влизането в еврозоната ще донесе значителни ползи за капиталовия пазар у нас,

тъй като на борсата се търгува представителна извадка от българската икономика.

По думите му, цената на компаниите вече се покачва, защото освен активи, на борсата се търгуват и очаквания. Основният индекс SOFIX е сред лидерите по ръст в Европа, а броят на дребните инвеститори се е увеличил с 30% през тази година.

Заедно с това трябва да отбележим и факта, че четири публични компании – „Шелли груп“ (акциите ѝ се търгуват и във Франкфурт), „Софарма“, „Спиди“ и „Чайкафарма висококачествените лекарства“, имат вече пазарна капитализация над 1 млрд. лева, което безспорно ще предизвика интерес сред чуждестранните инвеститори. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени