Асен Василев – с добра и лоша новина, свързани с достигнатата от Борисов пенсионна възраст

„Една добра и една лоша новина“ – с тези думи депутатът от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ Асен Василев започна коментара си, свързан с промените в проектобюджета за 2026 година и по-конкретно с репликата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че ще дадат милиард отгоре на пенсионерите, „за да изглеждат така „готини“, както Асен Василев“.

„Явно, след като г-н Борисов е достигнал пенсионна възраст, най-накрая е разбрал, че е добре да се вдигат пенсиите и да се спазват законът и швейцарското правило“, обяви Василев добрата новина. Лошата е, че той ще го направи по най-лошия начин, като не е научил, че при изготвяните от Василев бюджети в качеството му на финансов министър, не е имало вдигане на данъците и осигуровките.

„През всички кризи, през които минахме, не си позволихме да вдигнем осигуровките“, добави Асен Василев. „Разбирам, че е по-лесно да бръкнеш в джоба на всеки гражданин и да вземеш по 600 лв. на година, но макар и да е по-трудно, по-добре е да се спрат парите към „прасе“ касичките и тогава няма да има нужда да вдига и осигуровките„, продължи той.

Василев посъветва Борисов да седне да прочете, да поразпита и да ограничи парите към „прасе“ касичките.

След това председателят на „Продължаваме промяната“ обяви, че под натиска на обществото и опозиционните партии управляващите са коригирали част от сбърканите параметри в бюджета. По думите му майчинските и минималната работна заплата все пак ще се вдигнат.

Василев добави и че надзорът на Здравната каса е приел повишаване на средствата за заплати на медицинските сестри и на младите лекари, но е решено това да стане по най-лошия начин – еднократно и с фиксирана сума.

Попитан, как ще коментира решението на управляващите, взето на комисия, за временно ограничаване на износа на нефтопродукти, Василев подчерта, че правителството не е обяснило защо се взима тази мярка – той призна, че тя е разумна, но при определени условия, които обаче депутатите не знаят дали съществуват, тъй като точката е била внесена в много спешен порядък, без разяснения.

Същевременно Василев обясни, че има само един доставчик за самолетно гориво в страната, а за дизел – „почти само един“. Освен това обърна внимание, че половината резерв от нефтопродукти се държи извън България. От ПП-ДБ имали законодателно предложение 100% от него да се държи в България, но от ГЕРБ-СДС и от ДПС го върнали да е само 50% у нас.

„Много е важно правителството да каже, че е говорило с другите държави членки и те няма да наложат ответни мерки – т.е. че ние ще можем да ползваме резерва в пълен обем, защото половината от него ще трябва да дойде от чужбина в България„, изтъкна Асен Василев.