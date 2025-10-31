РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Пореден опит за национализиране на втората пенсия

втора пенсия

Пенсионните фондове категорично отхвърлиха поредните опити на „Възраждане” да национализира средствата по личните партиди на осигурените при тях. Във връзка с изразената от лидера на “Възраждане” Костадин Костадинов теза за унищожаване на втория стълб на пенсионната система, членовете на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване – БАДДПО, категорично отрекоха да са “форма на пирамида”, а надеждно спестени пари в лични партиди на осигурените лица, които са наследяеми и носят доходност. Само за последните близо три години доходността по всички партиди във всички фондове в БАДДПО сумарно се измерва на близо 5 милиарда лева.

Това са пари, спечелени за гражданите и те ще останат по партидите им. Числата говорят следното – от близо 30 милиарда лева към днешна дата, спестени в капиталовите фондове за целия период на съществуването им, 5 милиарда лева са добавени само през последните три години благодарение на уменията на експертите в пенсионните дружества, управляващи фондовете, пишат от БАДДПО. Работата на дружествата е строго контролирана на всекидневна база от независим държавен регулатор, както и от банките попечители. Има ясно създадени прозрачни правила и те се спазват.

В декларацията, подписана от председателката на асоциацията Евелина Милтенова, се заявява, че съществуването на втория стълб не е грабеж на българските граждани. Грабеж би било, ако спестените пари им бъдат отнети – това ще е равнозначно на национализация, съизмерима със заграбване на парите на гражданите в банките. Защото и в двата случая става дума за лични спестявания. Такъв акт не е присъщ за демократични общества с пазарна икономика, а за мрачни времена в българската история, които би трябвало да са останали в миналото.

Нещо повече – дори парите от пенсионните фондове да бъдат национализирани, това няма да разреши дългосрочно проблемите с дефицита в първия стълб. Но ще ограби бъдещето на осигурените лица и техните наследници.

Избирателното жонглиране с цифри вероятно уплътнява партийната риторика, само че не отговаря на реалността.

От БАДДПО категорично се противопоставят и на опитите за всяване на страхове сред гражданите. Както и на изкуственото противопоставяне между солидарния първи стълб и капиталовите втори и трети стълб на пенсионната система, които са замислени да се допълват взаимно в полза на осигурените. Натрупванията по партидите не са изминали цял жизнен цикъл от 40 години, а са едва по средата – и критиците на пенсионния модел много добре знаят това, когато говорят за ниските втори пенсии.

Знаят също, че при замисъла на модела вноската към втория стълб отдавна трябваше да е 7%, а не 5% – факт, който също има отношение към обема на партидите. Както и че много от гражданите не се осигуряват на реални доходи.

Категоричната ни позиция е, че капиталовите фондове са важна част от решенията в полза на осигурените лица, а не проблем, пише още в декларацията на бранша.

Да припомним, че осигуровките са разпределени изключително несправедливо като за родените след 31 декември 1959 г., които подлежат на задължително осигуряване в универсален пенсионен фонд, ставката е 5%, а държавното пенсионно осигуряване е 19.3 на сто. И всички опити да се вдигне дела на частните капиталови фондове досега са неуспешни.

От друга страна политиците вече над 15 години блокират създаването на мултифондовете. При все, че вече е наложително да се въведе мултифондов пенсионен модел, който да „отпуши“ сегашната ни пенсионна система и да донесе по-висока доходност на работещите. Това бе и една от препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество (ОИРС), отправена към България за подобряване на пенсионната система.

Бизнесът пък напомня негативния пример с Унгария, която единствена в ЕС преустанови осигуряването във втори стълб на пенсионната система.

Основният замисъл на мултифондовете е натрупаните спестявания за втора и трета пенсия да могат да се инвестират в различни фондове, с различен риск. Така ще се направи разделение между сегашните 20-годишни младежи, които са в началото на кариерата си и имат поне 40-годишен хоризонт пред себе си, следователно може да поемат по-висок риск, и по-възрастната част от населението, която наближава пенсиониране и е по-подходящо да инвестира в консервативен фонд.

Идеята е да се създадат: Динамичен подфонд – където максимално допустимият размер на инвестициите във финансови инструменти с променлив доход (като процент от активите) да е до 90%; Балансиран подфонд – с таван до 55% и Консервативен подфонд – с таван до 25 процента.

Редица европейски държави вече имат въведени мултифондове. Става дума за Естония, Латвия, Литва, Словакия, Румъния, Хърватия и Полша, като за всички, с изключение на Румъния и Полша, мултифондовете са приложени за II и III стълб на пенсионната система.

От 2002-ра до 2015 г. насам българите, родени след 31 декември 1959 г., задължително се осигуряваха за пенсия както в Държавното обществено осигуряване (НОИ), така и в частен пенсионен фонд. През 2015-та държавата направи фундаментална промяна в системата като даде възможност за избор на осигурените – да продължат да се осигуряват в частните фондове или да преместят партидите си в НОИ. Капиталовите схеми обаче доказаха своята жизненост и източването им в държавния фонд не успя, въпреки ожесточения политически и „експертен” натиск.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени