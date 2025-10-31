Управляващите предлагат ограничаване на износа на дизел и авиационно гориво заради риск от спекула с цените

Парламентарното мнозинство внесе предложение за ограничаване на износа на дизел и авиационно гориво от България, съобщи председателят на Бюджетната комисия Делян Добрев.

Под законодателната инициатива стоят подписите на депутати от ГЕРБ-СДС, БСП-Обединена левица, ДПС-Ново начало и Има такъв народ. Според Добрев мярката цели предотвратяване на спекула с цените на горивата и злоупотреби с наличните количества в страната.

„Имаме гориво за много месеци напред, без дори да броим държавния резерв, който също е добре запълнен. Но виждате създалата се ситуация около нас — цените в съседни държави растат, а ние смятаме, че това е резултат от спекула с геополитическата обстановка“, обясни Добрев.

В проекта на решение е предвидено директорът на Агенция „Митници“ да има правомощие по своя преценка да разрешава износ на определени продукти, което ще позволи контрол и гъвкавост при извънредни случаи.