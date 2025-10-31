РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Фондът за млади таланти на София, разполагащ с 1.5 млн. лв., обяви първата си кампания

Фонд за младите

От утре – 1 номеври – започват да се събират проектни предложения за финансиране от Фонда за млади таланти на София, който беше създаден с решение на Столичния общински съвет. Това обяви председателят на градския парламент Цветомир Петров.

Според приетите правила, желаещите могат да кандидатстват в три направление: „Наука и образование“, „Култура и Изкуства“, „Спорт“. Така те могат да получат пари за частично или цялостно финансиране за участията им в конкурси, състезания, олимпиади, програми за обучение, тренировъчни лагери и други.

Крайният срок за набиране на кандидатурите е 19 декември 2025 година.

Искам да призова всички таланти на София, техните ментори, учители, родители да се запознаят с условията и правилата за участие, да подадат колкото могат повече предложения, за да можем чрез Фонда да помогнем на повече млади таланти на София“, обяви председателят на СОС Цветомир Петров.

Предвиденият бюджет за Фонда възлиза на 1.5 млн. лева, но с възможност за увеличаване на средствата при необходимост, отбеляза заместник-кметът по финанси и управител на фонда Георги Клисурски. Той добави, че ако през следващата година установят, че обемът кандидатури, които искат да подкрепят, е по-голям, тогава ще предложат увеличение на финансовия ресурс.

