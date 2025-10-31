Затворници разчистват дерета във Варненска област

Затворници разчистват деретата във Варненска област, които са извън урбанизираната територия на общините и населените места.

Това съобщи проф. Андрияна Андреева, областен управител на Варненска област, която представи резултатите от проверката на 12 обекта-дерета и речни легла в пет общини в областта.

В община Аксаково рискова е река Батова, но вече се почиства участъка край село Долище, работата продължава до сряда.

Едно от рисковите дерета е на територията на община Девня, т.нар. „бял канал“, който е облицован, но не е ремонтиран от близо 35 години, а от пристанище „Варна Запад“ са подавани сигнали, че предизвиква наводнения на терминала. За следващата година областната администрация е поискала 400 000 евро за осигуряването на проводимостта на деретата, каза още Андреева.

Професор Андреева каза, че от областна администрация са поискали финансиране за почистване на проблемните дерета в бюджета за 2026 година. Най-опасно е дерето т.нар. „бял канал“ в община Девня. Това коментира Живко Лазаров, един от експертите, участвали в проверката:

„Повече от 35 години за този канал няма извършени никакви ремонтни дейности. Има места, където облицовката е компрометирана, тъй като има пускани сигнали от пристанище Варна-Запад, че се получава филтрация от този канал и се наводнява терминала“, посочи той.