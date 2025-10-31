РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

МВнР: Тленните останки на отвлечен от „Хамас“ израелско-български гражданин са върнати на Израел

МВнР: Тленните останки на отвлечен от "Хамас" израелско-български гражданин са върнати на Израел

От българското външно министерство потвърдиха, че тленните останки на израелско-българския гражданин Сахар Барух, който беше отвлечен от „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., са били върнати в Израел вчера.

Информация беше публикувана и от посолството на Израел в София. В нея се посочва, че по време на клането на 7 октомври терористите от „Хамас“ нахлуват в дома на семейството на Сахар Барух в кибуца Бе’ери. Сахар и брат му Идан се укриват в бомбоубежището, но терористите подпалват къщата. Идан е убит, а Сахар е отвлечен в Газа. 

Според наличната разузнавателна информация Сахар е убит в плен на 8 декември 2023 г.. Неговата баба Геула Бахар също е убита по време на атаката.

На 13 октомври бяха освободени 20 живи израелски заложници, които бяха в плен на ислямисткото движение в ивицата Газа. Сред тях беше Матан Ангрест, който има и българско гражданство.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени