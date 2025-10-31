Кризисният щаб за безводието в Плевен ще заседава един път в месеца

“Кризисният щаб за безводието в Плевен вече ще заседава един път в месеца, а не както е в момента – ежеседмично”, заяви областният управител Мартин Мачев, който днес (31 октомври) свика поредното заседание на щаба, съобщава кореспондент на БНР. На заседанието са присъствали и представители на сдружение „Контракорупция“, което организира протестите през лятото.

Въпреки това решение, мерките остават в сила, като тяхното изпълнение ще се докладва всеки петък на министър-председателя. Информацията в докладите освен на властта, ще бъде обявявана и на сайта на общината. От сдружение „Контракорупция“ са заявили, че ще продължат да настояват за адекватни и бързи мерки от страна на държавата и местната власт.

“Нося отговорността за организацията и изпълнението на мерките”, увери Мачев и уточни, че при необходимост или извънредни ситуации ще се свикват извънредни заседания.

Правителството остава ангажирано за проблема с водоснабдяването на Плевен, добави още областният управител.