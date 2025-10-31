Бизнесът е готов за изграждането на депозитната система за опаковки

С Форум за устойчиво развитие и кръгова икономика, Съюзът на пивоварите в България представи едни от най-успешните модели за запазване на ресурсите и създаване на депозитни системи, при които опаковките и материалите от тях отново влизат в производствен цикъл с цел постигане на нулев отпечатък върху околната среда.

Събитието се проведе със специалното участие на посланиците на Дания, на Нидерландия и на Белгия, държави доказали се с най-високи постижения в зеления преход и кръговата икономика. Участваха министри и редица представители на бизнеса, неправителствения сектор и държавните институции.

В своите изказвания датският посланик Флеминг Стендер, нидерландският посланик Артур ден Хартог и търговско-икономическият представител на Фландрия, Белгия – Величка Терзиева, подкрепиха въвеждането на депозитна система в България, посочвайки я като ключов инструмент за устойчиво управление на ресурсите. „Европейският опит ясно показва, че

депозитната система е един от най-ефективните механизми за намаляване на отпадъците.

Тя е крайъгълен камък на кръговата икономика и доказателство, че устойчивите решения работят, когато държавата, бизнесът и гражданите споделят обща отговорност“, заяви датският посланик.

„Кръговата икономика е сърцевината на зелената трансформация – философия за развитие, при която ресурсите се използват разумно, а отпадъците се превръщат в суровини. Въвеждането на депозитна система за опаковки от напитки е важна крачка напред – доказано ефективен модел, който изисква споделена отговорност между институциите, бизнеса и гражданите“, заяви министърът на околната среда и водите Манол Генов.

Данните и фактите за пивоварния сектор и на европейско и на национално ниво показват, че

бирените компании са едни от ,,шампионите в прилагането на практиките на кръговата икономика“.

Иновациите, икономическият и екологичен принос на българските пивовари, бяха представени от председателя на СПБ – Владимир Иванов и изпълнителния директор – Ивана Радомирова. През последните 5 години инвестициите на българските пивовари за зелени иновации надхвърлят 90 млн. лева. За същия период се отчита 40% намаление на електроенергията за производството на 1 хектолитър бира. В сравнение с 2020 г. на пазара са пуснати с 4100 тона по-малко стъклени бутилки за еднократна употреба, а при ПЕТ бутилките намалението е с 37 на сто. С 30% е редуциран CO 2 отпечатъкът на индустрията.

Европейският опит в областта на кръговата икономика и високите цели на новия европейски Регламент за опаковките и отпадъците от опаковки, бяха основни теми на Форума. Водещ акцент беше поставен върху предизвикателствата за въвеждането на депозитната система в страната. Национално представително проучване на Съюза на пивоварите за нагласите на потребителите в България показва, че 70% от сънародниците ни, т.е. над 3.7 милиона българи (на възраст 15+) са мотивирани да връщат опаковките, ако в страната има депозитна система.

,,България има идеалната възможност да въведе модел на депозитна система, който стъпва на най-добрите европейски практики и законодателна рамка, получава широка обществена подкрепа и се реализира с обединеното участие на индустрията. Бизнесът е готов и има ресурс да управлява такава система прозрачно и ефективно.

Нужно е само държавата да даде зелена светлина за това“,

коментира изпълнителният директор на Съюза Ивана Радомирова.

Този призив изцяло се подкрепя от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки. Директорът на сдружението Жана Величкова сподели: ,,Индустрията е подготвена и обединена около изграждането на национална депозитна система по доказан и успешен европейски модел. Няма обективни обстоятелства законодателството да се бави и да се правят експерименти с модела на системата.

Индустрията и институциите трябва да се върнат на масата на диалога, сътрудничеството и решенията.“

Заместник-председателят на БСК Мария Минчева подчерта необходимостта от спешна среща с МОСВ за финализиране на законопроекта за депозитната система, за да се започне същинската дейност по нейното изграждане, като се следват примерите за депозитни системи на икономики, които са добре развити.