„Възраждане“ кани на дебат дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

Икономическият съветник на „Възраждане“ Виктор Папазов, придружаван от народните представители Димо Дренчев и Веселин Вешев, покани на дебат дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Темата му – дали вторият пенсионен стълб е в изгода на пенсионерите или в лична изгода на пенсионните фондове.

Според Папазов вторият стълб на пенсионното осигуряване, познат като Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), трябва да бъде закрит, защото носел щети. Той припомни и че вчера (30 октомври) председателят на „Възраждане” Костадин Костадинов също поискал закриването му в декларация от името на парламентарната група. След това последвала официалната позиция на БАДДПО – Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Папазов цитира изречение в позицията на БАДДПО, в което се казва, че „избирателното жонглиране с цифри вероятно уплътнява партийната реторика, но не отговаря на действителността”.

Именно поради тази причина Папазов обяви, че отправя покана към Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Папазов добави, че всички обвинения на БАДДПО, че от „Възраждане“ искат да откраднат парите на пенсионерите в частните пенсионни фондове, не са верни. Той бе категоричен, че желанието на партията е тъкмо обратното – тя се опитва да предпази парите на пенсионерите от кражба, която, по думите на Папазов, се случвала вече 22 години.