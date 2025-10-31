От ДБ предлагат като мярка в проектобюджета поетапно въвеждане на нулева ставка за реинвестирана печалба

Днес е денят, в който трябваше да бъде внесен бюджетът, обърна внимание съпредседателят на „Да, България“ (коалиционният партньор в ПП-ДБ) Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента. По думите му правителството очевидно има проблем и има колебания по отношение на бюджета и не може да го внесе. Той добави, че и други години е имало закъснение във внасянето му, но тогава не е имало стабилно правителство, а правителство на криза.

Мартин Димитров от „Да, България“ обяви, че те предлагат поетапно въвеждане на нулева ставка за реинвестираната печалба. Това е мярка – част от пакета десни мерки, които те са предложили по-рано този месец.

По отношение на новите параметри на бюджета Димитров посочи, че това е най-левият бюджет и най-голямото увеличение на данъците от повече от 20 години. Осигуровките се вдигат с 2% и има рекордно повишение на максималния осигурителен доход. Той призна и че се говори, че се вдига и данък дивидент, а това ще удари инвестиционната активност.

Димитров предупреди, че тези мерки ще върнат България назад и ще увеличат дефицита. Депутатът от ПП-ДБ обърна внимание, че управляващите не са предприели няма нито една мярка за намаляване на разходите. По този повод предупреди, че правителството на „новото левичарско начало води България до бюджетни проблеми и ако не се вземат мерки, в един момент ще бъде късно“. Мартин Димитров отговори на критиките на Борисов по-рано днес, че дълговете на държавата по времето на Асен Василев били големи, пояснявайки, че в кабинета на настоящия лидер на „Продължаваме промяната“ дефицитът е бил намаляващ и догодина е трябвало отново да бъде 2 процента.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов обяви, че вчера са внесли още една от десните им мерки, а именно – за таван на бонусите в публичния сектор. С нея те предлагат и държавните служители да започнат да плащат осигуровки. Освен това от ДБ имат и предложения за ограничаване на изтичането на пари, а не както сега се предлага – да се вземе от работещите и от произвеждащите и да се налива в държавната икономика.

На въпрос дали ДБ би участвала в преговори по отношение на Инспектората към Висшия съдебен съвет Божидар Божанов заяви, че са внесли и предложение за изменение в Закона за съдебната власт, с което да се промени начинът, по който се избира ВСС и той да стане по-прозрачен, с разширен кръг. Божанов бе категоричен, че Пеевски трябва да бъде изваден от съдебната власт.

На въпрос защо изпълняващият функциите председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ Деньо Денев не може да бъде изслушан в Комисията по контрол над службите за сигурност, Божанов коментира вчерашното й девето провалено заседание с думите, че това е пример как парламентът не може да налага контрол над службите.