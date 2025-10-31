Милиардери търсят помощта на този лекар, за да се подготвят за напредналата възраст

Днес този лекар, обучен в Станфорд, проповядва радикална промяна в начина, по който американците мислят за здравето си. Неговата концепция, ориентирана към пациента и фокусирана върху превенцията – „Медицина 3.0“ – цели да помогне на хората да се чувстват добре дори в напреднала възраст – период, който обикновено е белязан от болести и обездвижване.

След раждането на първото си дете д-р Питър Атиа става свой собствен първи пациент в нова специалност: медицина на дълголетието.

„Последното десетилетие няма да изчезне. Всички ще имаме такъв период в края на живота си,“ казва 52-годишният Атиа.

„Моята цел е това последно десетилетие да бъде възможно най-приятно.“

Защо е важно да „тренираме“ за последното десетилетие

Повече от 90% от възрастните американци страдат поне от едно хронично заболяване – сърдечно, онкологично или диабет, според Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC).

Спадът в здравето става особено изразен след 75-годишна възраст, когато – според данните, цитирани от Атиа – „мъжете и жените буквално падат от скалата“ по отношение на физическа активност и мускулна маса.

„На ниво популация е неоспоримо какво се случва на 75. Това е нашият противник,“ казва той. „Моят въпрос е – как да създам „скорост на бягство“, която да даде на човек още 15 години качество на живот?“

Какво се случва, ако не вземете превантивни мерки

Атиа предупреждава пациентите си, че без активна намеса ще функционират само на около 50% от когнитивния и физическия си капацитет в последното десетилетие от живота.

„Умираме от сърдечни болести, инсулт, рак, деменция, диабет тип II… А ние, мисля, осъзнахме, че „учебникът“ на Медицина 2.0 – лекувай болестта, когато вече е налице – просто не работи,“ обяснява той.

„Първият принцип на Медицина 3.0 е да гледаме превенцията на хроничните болести в дългосрочен план.“

От хирург до специалист по дълголетие

Атиа се обучава за онкохирург в университета „Джонс Хопкинс“, но напуска две години преди края, след като прегаря от работа с терминално болни пациенти. Става управленски консултант, а по-късно – след като научава, че има риск от диабет – променя напълно личния и професионалния си живот.

„Мислех си само едно: ‘Искам да имам възможно най-много време на тази планета с това бебе,’“ спомня си той.

Как изглежда подготовката за напреднала възраст

Днес Атиа има по-малко от 75 пациенти, сред които и милиардери. Всеки плаща стотици хиляди долари годишно – между 100 000 и 500 000 долара – за да бъде част от практиката му.

Лечението започва в Остин, Тексас, където е базиран лекарят. Програмата включва двудневна интензивна физическа оценка.

„Това е пренебрегваната част от медицинските тестове – колко сте силни, издръжливи, подвижни,“ казва Атиа. „Тези показатели често предсказват продължителността на живота по-добре дори от кръвните изследвания.“

Той измерва мускулна маса, кардиореспираторна издръжливост и сила – показатели, които според него са по-тясно свързани с дълголетието от холестерола или кръвното. Най-важният тест е VO₂ max – измерване на способността на тялото да използва кислород при натоварване.

Най-доброто „лекарство“ против стареене: упражнения

„Най-доброто средство срещу физически и когнитивен спад е движението,“ казва Атиа.

Самият той тренира около 10 часа седмично – смес от кардио, интервални натоварвания за повишаване на VO₂ max и силови тренировки.

За поддържане на мускулите той препоръчва диета с поне 1 грам протеин на паунд телесно тегло дневно (около 2,2 г на килограм) – повече от двойно над официалните препоръки.

Сканирания, изследвания и медикаменти

Атиа използва съществуващи диагностични инструменти по нов начин – например DEXA скен за костна плътност, мускулна маса и телесни мазнини (струва под 300 долара).

Той търси признаци на остеопения и висцерални мазнини – свързани с риск от рак и сърдечни заболявания. Според него е „почти престъпно“, че повечето жени не правят такъв скен до 65-годишна възраст.

Препоръчва и пълнотелесни MRI сканирания за ранно откриване на тумори, но предупреждава, че те могат да доведат до фалшиви положителни резултати.

Американският колеж по радиология не препоръчва такива профилактични MRI, тъй като няма доказателства, че удължават живота.

„Ще откриете много неща, които не са рак. Ако не сте готови за този емоционален товар, не се подлагайте на подобно скриниране,“ казва Атиа.

Той също така препоръчва генетично изследване за APOE – ген, свързан с риска от Алцхаймер.

Някои пациенти, включително самият той, са изпробвали рапамицин – лекарство, одобрено за трансплантирани пациенти, което удължава живота на мишки. Атиа обаче го е спрял заради странични ефекти (афтозни язви в устата).

Ползи отвъд физическата активност

За Атиа движението носи и психическа полза. Дори когато тренира с 20 кг раница по време на преход, той го използва като момент за социализация, контакт с природата и грижа за психичното си здраве.

„С физическо здраве можем да забавим спада, но с целенасочена работа върху емоционалното можем дори да го подобрим,“ казва Атиа.

Той подчертава, че напредъкът му не би бил възможен без подкрепата на съпругата му Джил, с която са заедно повече от 20 години. Изследвания показват, че силните взаимоотношения също са ключов фактор за дълголетие.

„Както при данните за упражненията – не мисля, че става дума само за корелация,“ казва той. „Смятам, че има причинно-следствена връзка между добрите отношения и дългия живот.“

Ще удължи ли режимът на Атиа живота с едно десетилетие?

Д-р Атиа планира да пусне дигитално здравно приложение, наречено Outlive, през следващата година. Той твърди, че 80% от програмата му – промени в храненето, движението и съня – не изискват лекарска намеса, и подчертава, че никога не е твърде късно да започнете.

Някои специалисти обаче остават скептични.

„Хората имат право на мнение. Само защото някой е лекар, не означава, че разбира дори минимално от физиология на упражненията,“ отвръща Атиа.

По негово време в Медицинския факултет на Станфорд упражненията и храненето не са били част от учебната програма.

„Може би днес нещата са различни, но съм почти сигурен, че и други уважавани лекари са в същото положение,“ казва той.

Целта му: най-пълноценно последно десетилетие

Скептиците не го спират. Атиа е планирал живота си така, че да живее поне до 90 и да се радва на активна, пълноценна старост.

„Искам да съм достатъчно стар, за да имам пълноценна връзка с колкото се може повече от внуците си,“ казва той. „Разликата между това да си на 80 и на 90 е огромна – особено в начина, по който можеш да общуваш с тях.“

Четете още: 5 тренировъчни програми за постигане на фитнес целите ви