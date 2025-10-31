Развиващите се страни се нуждаят от 1.3 трилиона долара годишно за опазване на климата

Подготовката за климатичната конференция COP30, която ще се проведе в Бразилия, е фокусирана върху изпълнението на ангажиментите за финансиране на климатични проекти в развиващите се страни. Като част от програмата „Пътна карта от Баку до Белгия за 1.3 трилиона долара“ страните се споразумяха да разработят механизми за разпределяне на 1.3 трилиона долара годишно за тези цели до 2035 година.

Според Световната банка, развиващите се страни, с изключение на Китай, представляват по-малко от 15% от световните потоци от финансиране на климата, въпреки че формират една четвърт от световния брутен вътрешен продукт. Експертите отбелязват, че увеличаването на тези потоци ще положи основите за следващата вълна от глобално търсене на енергия и суровини.

Ключовите мерки включват създаване на привлекателна инвестиционна среда,

преструктуриране на публичния дълг, разширяване на сътрудничеството Юг-Юг и развитие на зелени финансови центрове в Азия, Африка и Латинска Америка. Освен това се предлага да се засили ролята на регионалните банки за развитие и да се насочат повече средства към адаптиране към изменението на климата, а не само към намаляване на емисиите.

В Бразилия организаторите на COP30 призовават за колективни действия за ускоряване на постигането на Целите за устойчиво развитие и осигуряване на справедливо разпределение на финансирането за климата.