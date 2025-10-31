Поредно признание за инициативата „Малки великани“ на БУЛСТРАД

На 30 октомври, в зала „Триадица“ в рамките на „Зона София“ – част от веригата ученически турнири по мини волейбол, БУЛСТРАД получи благодарствена грамота от кмета на Столична община Васил Терзиев за социалния проект „Малки великани“ – за приноса на компанията в развитието на ученическия спорт в град София и популяризирането на волейбола.

Грамотата бе връчена на г-н Цанко Кръстев, директор „Маркетинг и връзки с обществеността“ в БУЛСТРАД, лично от г-жа Благородна Здравкова – заместник-кмет по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ към Столична община.

Веригата по мини волейбол „Малки великани“ за купата на Булстрад е ежегодна инициатива на ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, стартирала през 2018 г., създадена за малките любители на волейбола – смесени отбори от момичета и момчета в 5. и 6. клас.

Проектът, който вече се утвърди като един от значимите социални ангажименти на компанията, ще обиколи осем български града: Благоевград, София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Велико Търново.

Състезанията се организират с подкрепата на БУЛСТРАД, регионалните управления по образование към Министерството на образованието и науката, както и на местните общини в осемте области домакини.

За професионалното провеждане на мачовете са ангажирани лицензирани съдии от Българската федерация по волейбол.

Организаторите традиционно подготвят множество подаръци и приятни изненади за всички участници, превръщайки събитието в истински празник на спорта за децата.