Защитата на кмета на Варна поиска прекратяване на делото срещу него

Защитата на кмета на Варна Благомир Коцев е поискала прекратяване на досъдебното производство и освобождаването му без мярка за неотклонение. Това стана ясно по време на финалния етап от разследването, водено от Антикорупционната комисия.

Адвокатите на Коцев посочват, че в материалите по делото има свидетелски показания, според които пари са били искани от негово име, но не и лично от него, което според тях изключва прякото му участие в престъплението.

Разследването е обемно — около 60 тома материали, с които днес адвокатите на Коцев се запознаваха повече от два часа. Всички обвиняеми, включително общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, както и служителката Антоанета Петрова, са обвинени в престъпно сдружение с цел получаване на подкуп.

От понеделник Коцев има и допълнително обвинение за подкуп, свързано с прехвърляне на над 3 млн. лева от сметката на Община Варна към общинското дружество „Градски транспорт“.

До 11 ноември кметът е в отпуск, като не е ясно дали ще остане на поста си след това. Прокуратурата все още не е поискала отстраняването му от длъжност. След като всички обвиняеми се запознаят с доказателствата и направят забележките си, прокуратурата има двумесечен срок, за да изготви обвинителния акт.