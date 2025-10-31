BYD отчете спад в печалбата и продажбите заради засилена конкуренция

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Китайският производител на електромобили BYD Co. отчете 33% спад в печалбата за третото тримесечие от 7.82 млрд. юана (1.1 млрд. долара), а приходите намаляха с 3% до 195 млрд. юана. Тези резултати са под пазарните очаквания.

Компанията е доставила 1.15 млн. електрически автомобила, което е 1.8% по-малко спрямо година по-рано, докато конкурентите Geely и Changan отчетоха сериозен ръст в продажбите. Продължаващата ценова война в Китай и нарастващият регулаторен натиск затрудняват BYD да запази лидерската си позиция.

След като загуби титлата „най-продаван автомобилен производител“ в Китай от SAIC Motor, компанията намали целта си за продажби за тази година с 16% до 4.6 млн. коли.

Въпреки трудностите, BYD залага на увеличен износ (с ръст от 160%) и по-големи инвестиции в научна дейност и премиум марки като Yangwang и Fangchengbao. Анализатори очакват пазарно възстановяване през 2026 г., ако компанията успее да засили присъствието си на международните пазари.

