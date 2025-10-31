Puma съкращава 900 служители в рамките на план за преструктуриране

Германската компания Puma ще съкрати 900 офис позиции до края на следващата година като част от усилията си за възстановяване на растежа до 2027 година. Новият главен изпълнителен директор Артур Хьолд, който пое поста през юли 2025 г. след 26 години работа в Adidas, определи решението като „болезнено“, но необходимо, тъй като Puma изостава от конкурентите си Nike и Adidas и губи позиции спрямо бързоразвиващи се марки като New Balance, Skechers и Lululemon.

Компанията отчете нетна загуба от 62.3 млн. евро за последното тримесечие и спад на продажбите с 10.4% до 1.96 млрд. евро, особено в Северна Америка.

Акциите ѝ са се понижили с близо 50% за година, заличавайки над 3 млрд. евро от пазарната стойност.

Целта на Хьолд е да върне Puma сред топ 3 световни спортни марки, като насочи бизнеса към футбол, бягане, тренировки и моден спортен сегмент и засили директните продажби към потребителите, за да намали зависимостта от търговците на едро.