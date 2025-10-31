Депутатите временно ограничиха износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти

Със 135 гласа „За“ (52 от ГЕРБ-СДС, 19 от ПП-ДБ, 27 от ДПС-Ново начало, 15 от БСП-Обединена левица, 14 от „Има такъв народ“, 6 от Алианс за права и свободи и двама, нечленуващи в парламентарни групи) депутатите въведоха временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз. Проектът на решението бе внесен по-рано днес (31 ноември) от Делян Добрев от ГЕРБ-СДС, Атанас Атанасов от „БСП-Обединена левица“, Станислав Анастасов от ДПС-Ново начало и от Павела Митова от „Има такъв народ“.

С мярката се цели гарантиране на енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива и от наложените санкции от САЩ срещу руски енергийни компании, включително, свързани с групата „Лукойл“.

„Против“ гласуваха 4 депутати от „Величие“. „Въздържал се“ – 42 народни представители (32 от „Възраждане“, 10 от МЕЧ).

Депутатите приеха редакционната поправка, предложена от Анастас Анастасов, с която възложиха на председателя на Агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ до 7 ноември да направи проверка на съхраняваните количества нефт и нефтопродукти. Те обаче отхвърлиха предложението на Мартин Димитров от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ резултатите от проверката да бъдат обявени публично пред Народното събрание, както и да се даде някакъв срок, ако има несъответствие, запасите да бъдат запълнени.

Забраната няма да се прилага при зареждане и презареждане на местни и чуждестранни плавателни и въздухоплавателни средства; при вътреобщностни доставки до държави членки на ЕС, а по-специално:

– за въоръжените сили на всяка друга държава, която е страна по Организацията на Северноатлантическия договор, за ползване от тези въоръжени сили, за нуждите на цивилния персонал, който ги придружава, или за снабдяване на техните трапезарии или столови;

– за въоръжените сили на всяка държава членка, различна от държавата членка, в която се дължи акцизът, за ползване от тези сили, за нуждите на цивилния персонал, който ги придружава.

Контролът по забраната на износ се възлага на директора на Агенция „Митници“ и на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

По изключение директорът на Агенция „Митници“ може да разреши конкретен износ или вътреобщностна доставка на нефтопродуктите, когато те са:

а) в изпълнение на международен договор, по който страна е Република България;

б) необходими за предотвратяване на значителни вреди за български икономически оператор или за поддържане непрекъснатостта на производствен процес;

в) свързани с хуманитарна помощ, операции по гражданска защита или международни ангажименти на Република България;

г) при обоснована необходимост, свързана с обществен интерес.

В същия ден от издаването на разрешение по изключение директорът на Агенция „Митници“, чрез министъра на финансите, трябва да уведоми Народното събрание.

Решението за въвеждането на временната мярка за ограничаване на износа и вътреобщностите доставки на нефтопродукти до други държави членки на ЕС влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

По време на дебатите по проекта от опозицията обявиха, че управляващите са в паника и заради това са внесли проекта в петък на обяд. Според Цончо Ганев от „Възраждане“ мярката няма да гарантира дългосрочната сигурност на горивата.

Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“ обяви, че няма данни за паника на българския пазар и в търговската мрежа има достатъчно запаси от гориво за близките три месеца. Той уточни и че действията им се базират на публични данни за тенденциите на световния пазар след наложените санкции. Той добави и че следващата седмица ще има и допълнителни мерки.

Мартин Димитров от ПП-ДБ разкритикува депутатите от управляващото мнозинство, че с извънредното си решение не постигат успокояване на българските граждани, тъй като е трябвало да представят ясен план с подредени решения, почиващ на конкретни данни. Той поясни, че от десет дни от ПП-ДБ настояват за публични изслушвания на представители на Министерския съвет, а по-конкретно на ресорните министри.

Божидар Божанов от ПП-ДБ също обвини управляващите, че те са създали паника, тъй като внасят решението през Народното събрание, въпреки че то е можело да бъде взето от Министерския съвет.

Красимир Манов от МЕЧ призова депутатите да помислят за назначаването на особен управител в „Лукойл“, така че да няма риск от вътрешно източване на горивата.