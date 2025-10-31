С промяна в Закона за защита на потребителите на първо четене се разписаха задължителни изисквания за изземване на опасни продукти

Със 124 гласа „За“ (54 от ГЕРБ-СДС, 7 от ПП-ДБ, 26 от ДПС-Ново начало, 15 от БСП-Обединена левица, 15 от „Има такъв народ“, 4 от Алианс за права и свободи и трима, нечленуващи в парламентарни групи) мнозинството прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите, внесени от Министерския съвет.

„Против“ бяха двама депутати от „Величие“. „Въздържал се“ гласуваха 45 депутати – 4 от ПП-ДБ, 31 от „Възраждане“ и 10 от МЕЧ.

При представянето на законопроекта заместник-министърът на икономиката Дончо Барбалов обясни, че със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828 относно представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите. По-конкретно въпросните разпоредби на евродирективата ще бъдат въведени в глава девета, раздел IV „Средства за колективна защита. Квалифицирани организации за предявяване на представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите“ в Закона за защита на потребителите.

Освен това с промените ще се уреди процесуалният ред за предявяване на представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите чрез създаване на нова глава 33 „а“ „Производство по представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите“ на Гражданския процесуален кодекс.

Дончо Барбалов добави, че България е закъсняла, тъй като въпросната евродиректива е трябвало да бъде пренесена в нашето законодателство до края на 2022 година.

Със законопроекта се определят органите за надзор на пазара – Комисията за защита на потребителите и контролните органи, определени с Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година.

Комисията за защита на потребителите се посочва като единно национално звено за контакт на Република България в европейската система за бързо предупреждение за обмен на информация за предприетите коригиращи мерки за опасни продукти.

Установяват се задължителни изисквания за изземване на опасни продукти и за предоставяне на информация на потребителите в тези случаи. Предоставят се правни средства за защита на потребителите в случаи на изземване на опасни продукти – ремонт, замяна, намаляване на цената, прекратяване на договора или възстановяване на платените средства.

Със законопроекта се предвижда:

– разширяване на материалния обхват на представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите;

– разширяване на кръга на квалифицираните организации, имащи право да предявяват представителни искове за средства за правна защита;

– въвеждане на единни критерии за признаване на квалифицираните организации за предявяване на национални и трансграничнти представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите;

– възможност съдилищата да извършват контрол за конфликт на интереси при предявяване на представителни искове за средства за правна защита;

– спиране на давностните срокове за предявяване на представителен и индивидуален иск за средства за правна защита – сроковете по тези искове ще спират да текат, докато трае съдебният процес по представителен иск за установяване, преустановяване или забрана на практика в нарушение на колективните интереси на потребителите, освен за изключените лица;

– регламентиране на действието на съдебните решенията по представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите – влязло в сила съдебно решение, с което се установява нарушение на колективните интереси на потребителите ще бъде задължително за всички съдилища и учреждения в Република България по индивидуални и представителни искове за средства за правна защита.

