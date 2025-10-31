РЕГИСТРИРАЙ СЕ
SpaceX ще получи 2 млрд. долара като част от проекта „Златен купол"

Илон Мъск смята да премести централите на X и SpaceX от Калифорния в Тексас

Очаква се SpaceX на Илон Мъск да получи поне 2 милиарда долара средства, отпуснати за мащабния проект за създаване на система за противоракетна отбрана от следващо поколение – „Златен купол“. Това съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на собствени източници.

Според вестника, се очаква SpaceX да разработи и изстреля спътници, способни да проследяват ракети и самолети. Според източници на изданието това включва 600 спътника. Освен това компанията на Илон Мъск ще играе ключова роля в две други спътникови системи на Пентагона. Едната от тях, Milnet, е предназначена за предаване на класифицирана информация. Другата е за проследяване на наземни превозни средства.

Пентагонът отказа коментар относно участието на SpaceX в програмата „Златен купол“,

а самата компания не отговори на запитванията на журналистите.

Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за създаване на „Златния купол“ няколко дни след завръщането си в Белия дом през януари 2025 година. Новата система за противоракетна отбрана е предназначена да защитава целите Съединени щати от атаки от „балистични, хиперзвукови и крилати ракети, както и други усъвършенствани системи за въздушна атака“, според изпълнителната заповед.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

