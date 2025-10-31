Съдът остави в ареста 57-годишен мъж, обвинен в убийството на майка си

Окръжният съд в Шумен е уважил искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение “задържане под стража” спрямо 57-годишния Б. Х., обвиняем за убийството на майка си, информират от пресцентъра на държавното обвинение.

Според прокуратурата мъжът е причинил смъртта на 80-годишната жена в условията на домашно насилие по особено жесток начин.

За случая е станало ясно, след като на 28 октомври бил подаден сигнал, че жената е намерена в безпомощно състояние в дома ѝ в село Студеница. Според разследващите тя е починала в резултат на жесток побой. Нейният син Б. Х. бил заподозрян и впоследствие задържан за смъртта на майка си.

Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства около деянието продължава, като решението на първоинстанционния съд подлежи на въззивна проверка от Апелативен съд-Варна.