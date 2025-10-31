РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Избухна конфликт между YouTube и Disney

конкуренция пари ръце

Избухна конфликт между YouTube и Disney. Услугата за видео хостинг YouTube премахна каналите, собственост на Disney, ESPN, ABC, FX, National Geographic, Disney Channel, ABC News и други, от своята стрийминг услуга YouTube TV, съобщава Ройтерс.

YouTube и Disney водят продължителни преговори за ново лицензионно споразумение. Disney поиска увеличение на лицензионните такси въпреки факта, че ESPN и свързаните с него канали вече са сред най-ценните на пазара поради съществуващите си лицензи за излъчване на множество спортни събития.

От YouTube заявиха, че условията на получената от Disney оферта не удовлетворяват ръководството ѝ.

Disney отговори, че просто търси същите плащания от Google, която е собственик на YouTube, каквито плащат други дистрибутори на съдържание на Disney.

В резултат на това приблизително 10 милиона потребители на YouTube TV загубиха достъп до канали, свързани с Disney.

Компаниите продължават преговорите. 

От YouTube заявиха, че ако не бъде постигнато споразумение в рамките на „удължен период“, потребителите на стрийминг услугата им ще получат купон за отстъпка от 20 долара за услугите на YouTube TV.

