РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Части от Истанбулската конвенция са задължителни за всички страни в ЕС, дори без ратификация, подчертава ЕК

Части от Истанбулската конвенция са задължителни за всички страни в ЕС, дори без ратификация, подчертава ЕК

Държавите от Европейския съюз са длъжни да прилагат определени части от Истанбулската конвенция, дори ако не са я ратифицирали или решат да се оттеглят след това, заяви говорител на Европейската комисия, цитиран от БТА.

Той припомни, че през 2023 година Европейският съюз официално се присъедини към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие, като оттогава някои разпоредби се прилагат задължително от всички държави членки.

Повод за изявлението стана решението на Латвия да предприеме стъпки за оттегляне от документа. Говорителят уточни, че все още се очаква решението на латвийския президент, поради което ЕК няма да коментира, но подчерта, че евентуални нарушения на европейското законодателство могат да доведат до наказателна процедура.

Истанбулската конвенция, приета през 2014 година, е подписана от ЕС през 2017 година, но някои държави, включително България, не са я ратифицирали. Турция пък се оттегли от документа през 2021 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Подкрепяте ли идеята за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се пада в почивен ден?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени