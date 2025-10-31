Части от Истанбулската конвенция са задължителни за всички страни в ЕС, дори без ратификация, подчертава ЕК

Държавите от Европейския съюз са длъжни да прилагат определени части от Истанбулската конвенция, дори ако не са я ратифицирали или решат да се оттеглят след това, заяви говорител на Европейската комисия, цитиран от БТА.

Той припомни, че през 2023 година Европейският съюз официално се присъедини към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие, като оттогава някои разпоредби се прилагат задължително от всички държави членки.

Повод за изявлението стана решението на Латвия да предприеме стъпки за оттегляне от документа. Говорителят уточни, че все още се очаква решението на латвийския президент, поради което ЕК няма да коментира, но подчерта, че евентуални нарушения на европейското законодателство могат да доведат до наказателна процедура.

Истанбулската конвенция, приета през 2014 година, е подписана от ЕС през 2017 година, но някои държави, включително България, не са я ратифицирали. Турция пък се оттегли от документа през 2021 година.