Доклад отчита, че свободата на медиите в България е застрашена – реформите се бавят, натискът върху журналистите остава

Според нов доклад на Media Freedom Rapid Response и партньорски организации свободата на медиите в България е нестабилна и застрашена от политически натиск, въпреки някои положителни стъпки в последните години.

Документът изтъква, че макар физическите атаки срещу журналисти да намаляват, политическият натиск, непрозрачната медийна собственост и липсата на реформи срещу SLAPP-обвиненията (стратегическите съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността) остават сериозни проблеми.

Отделно докладът критикува регулаторните органи и обществените медии – например блокираните процедури по назначаване на нов директор на Българската национална телевизия и липсата на видима подготовка за прилагането на Законодателния акт за свободата на медиите (EMFA), в сила от август 2025 година.

Една от основните препоръки е българските власти да създадат гореща линия за защита на журналисти, да транспонират Анти-SLAPP-директивата, да осигурят публичен, централен регистър на медиите с прозрачна собственост, както и да гарантират независимостта на медийните регулатори.

Докладът подчертава, че без бързи и целенасочени реформи медийният плурализъм и доверието на обществото в медиите в България ще продължат да се влошават.